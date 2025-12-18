به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی که توسط دانشگاه کوینیپیاک آمریکا انجام شده، نشان میدهد اکثریت مردم آمریکا با استفاده از نیروی نظامی علیه ونزوئلا مخالف هستند.
بر اساس این نظرسنجی، 53 درصد از شرکتکنندگان با حملات نظامی علیه کشتیهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در آبهای بینالمللی مخالفت کردهاند، در حالی که 42 درصد از این اقدام حمایت کردهاند. همچنین در خصوص دخالت مستقیم نظامی آمریکا در ونزوئلا، 63 درصد مخالف و تنها 25 درصد موافق بودهاند.
نتایج نظرسنجی همچنین تفاوت قابل توجهی میان زنان و مردان نشان میدهد؛ مردان در موضوع حملات نظامی به کشتیها دچار دو دستگی هستند، اما زنان بیشتر به مخالفت گرایش دارند.
از سوی دیگر، این نظرسنجی کاهش میزان رضایت از عملکرد کنگره آمریکا را نیز آشکار کرده است؛ بهویژه در میان رأیدهندگان دموکرات، آن هم در آستانه انتخابات میاندورهای آینده.
ایالات متحده مدعی است که عملیات نظامیاش در منطقه کارائیب با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام میشود، اما ونزوئلا تأکید دارد که هدف اصلی واشنگتن سرنگونی نظام این کشور و غارت منابع آن است. به گفته مقامات ونزوئلا، نمونه بارز این اقدامات، توقیف یک کشتی تجاری حامل نفت ونزوئلا در آبهای بینالمللی توسط آمریکا و مصادره محموله آن بوده است.
.....................................
پایان پیام/ 167
نظر شما