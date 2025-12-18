ونزوئلا خواستار جلسه فوری شورای امنیت برای بررسی تجاوز مستمر آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت ونزوئلا رسماً از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست برگزاری جلسه‌ای فوری برای بررسی آنچه "تجاوز مستمر آمریکا" علیه این کشور خوانده، کرده است.

خبرگزاری "رویترز" با استناد به یک نامه دیپلماتیک گزارش داد که ونزوئلا روز چهارشنبه این درخواست را به شورای امنیت ارائه کرده است. یک دیپلمات سازمان ملل نیز به این خبرگزاری گفت که احتمال دارد جلسه مذکور روز سه‌شنبه آینده برگزار شود.

این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های سیاسی و اطلاعاتی میان واشنگتن و کاراکاس رو به افزایش است. روزنامه "وال استریت ژورنال" روز دوشنبه نوشت که آمریکا در حال آماده‌سازی برای اجرای "حملات دقیق علیه اهداف زمینی در ونزوئلا" است؛ حملاتی که ممکن است با عملیات سایبری و ایجاد اختلال در ارتباطات ماهواره‌ای و سامانه‌های دفاع هوایی ونزوئلا آغاز شود.

یک روز پیش از آن، کاخ سفید اعلام کرد که رهبری ونزوئلا را "سازمان تروریستی خارجی" طبقه‌بندی کرده و خواستار بازگرداندن آنچه "دارایی‌های سرقت‌شده" خوانده، شد. همچنین هشدار داد که ممکن است تحریم دریایی کامل علیه نفتکش‌های ونزوئلا اعمال کند. کاراکاس این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده است که پرونده را به سازمان ملل خواهد برد.

در ماه‌های گذشته، ارتش آمریکا بارها قایق‌هایی را که مدعی بود حامل مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا هستند، منهدم کرده است؛ اقدامی که روابط دو کشور را به شدت تیره کرده است. گزارش‌های رسانه‌ای همچنین حاکی است که کاخ سفید به سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) اجازه داده عملیات مخفیانه‌ای برای بی‌ثبات‌سازی دولت نیکلاس مادورو انجام دهد؛ دولتی که واشنگتن آن را متهم به استفاده از گروه‌های تروریستی برای قاچاق مواد مخدر می‌کند.

رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که ایالات متحده "در حال آماده‌سازی برای آغاز مرحله جدیدی از عملیات علیه ونزوئلا است که شامل احتمال برکناری مادورو نیز می‌شود". سخنگوی پنتاگون نیز پیش‌تر تأیید کرده بود که واشنگتن در حال طراحی سناریوهای مختلف است و استفاده قبلی از نیروی نظامی را "مطابق با قوانین بین‌المللی" دانسته بود. ترامپ نیز پیش‌تر گفته بود که آمریکا آماده است قاچاقچیان مواد مخدر را "نه فقط در دریا، بلکه در خشکی نیز" هدف قرار دهد.

.............................

پایان پیام/ 167