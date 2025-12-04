آلمان سامانه دفاع بالستیک ساخت اسرائیل را فعال کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش آلمان، یکی از سامانه‌های دفاعی ضدّ موشک‌های بالستیک به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار را فعال کرد؛ اقدامی که در راستای تقویت حفاظتی اروپا در میانه تنش‌های فزاینده با روسیه انجام شده است.

سامانه «پیکان ۳» (Arrow ۳) ساخت اسرائیل که با حمایت آمریکا توسعه یافته، بخشی از ابتکار سپر هوایی اروپا به شمار می‌آید؛ طرحی گسترده‌تر برای ایجاد یک سامانه دفاعی اروپایی که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ مطرح شد. تاکنون ۲۳ کشور به این ابتکار که برلین در آگوست ۲۰۲۲ پیشنهاد داده بود، پیوسته‌اند.

«بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان، گفت: برای نخستین بار، اکنون توانایی لازم برای هشدار زودهنگام و مقابله با موشک‌های بالستیک دوربرد را به منظور حفاظت از جمعیت و زیرساخت‌های حیاتی خود در اختیار داریم. در حال تقویت ستون اروپایی در ناتو هستیم و به سمت تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه‌ریزی‌های دفاعی حرکت می‌کنیم.

وزیر دفاع آلمان همچنین تأکید کرد که به‌کارگیری سامانه پیکان برای نخستین بار خارج از اسرائیل، نشانه‌ای روشن از سطح بالای روابط و همکاری راهبردی میان آلمان و اسرائیل است.

هیأتی اسرائیلی به همراه مسئولان آلمانی در مراسم استقرار نخستین واحدهای عملیاتی سامانه «آرو ۳» در پایگاه هوایی هولتسدورف در شرق آلمان شرکت کردند.

قراردادی که در سال ۲۰۲۳ میلادی امضا شد، بزرگ‌ترین معامله صادرات تسلیحاتی در تاریخ اسرائیل به شمار می‌رود. این سامانه برای رهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک دوربرد در خارج از جو زمین طراحی شده و از رادارهای پیشرفته، سامانه‌های پرتاب و موشک‌های پدافندی ویژه‌ای استفاده می‌کند که قادرند اهداف را در ارتفاعی تا حدود هزار کیلومتر هدف قرار دهند.

