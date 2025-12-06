اعتراض گسترده دانشجویان آلمانی به خدمت اجباری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران دانشجوی آلمانی در اعتراض به اصلاحات جدید نظام خدمت نظامی، کلاس‌های درس خود را ترک کرده و در خیابان‌های حدود ۹۰ شهر و شهرک این کشور دست به تظاهرات زدند.

این اصلاحات که به تصویب پارلمان رسیده، همه پسران ۱۸ ساله را ملزم می‌کند که درباره آمادگی جسمی و روانی خود برای پیوستن به ارتش فرم‌هایی پر کنند؛ در حالی که این فرم برای دختران اختیاری است.

طبق گزارش روزنامه آمریکایی «پولیتیکو»، اصلاحات تنها به فرم‌ها محدود نمی‌شود، بلکه شامل بازگشت معاینات پزشکی اجباری برای پسران متولد ۲۰۰۸ به بعد نیز است.

قانون جدید همچنین به دولت اجازه می‌دهد در صورت کمبود داوطلب، بخشی از افراد مشمول معاینات پزشکی را با رأی جداگانه پارلمان به خدمت اجباری فرا بخواند.

مجموعه «اعتصاب مدرسه علیه خدمت اجباری» که سازمان‌دهنده اعتراضات بود، اعلام کرد: «سیاستمداران و ارتش درباره بازگشت خدمت اجباری بحث می‌کنند، اما هیچ‌کس نظر ما را نمی‌پرسد.»

در برلین، دانشجویان نگرانی خود را از تبدیل شدن به ابزار جنگ‌هایی که به آن باور ندارند ابراز کردند. «نیلس» ۱۷ ساله با وجود مخالفت با اجبار، تأکید کرد که اگر کسی داوطلبانه بخواهد به ارتش بپیوندد، مشکلی ندارد. او پیشنهاد داد دولت به جای اجبار، حرفه سربازی را جذاب‌تر کند.

«بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان در پیامی ویدئویی خطاب به دانشجویان گفت: آزادی بیان و اعتراض از بزرگ‌ترین دستاوردهای دموکراسی است، اما سبک زندگی کنونی هدیه‌ای است که باید هر روز از آن دفاع کرد.

او افزود: «اگر می‌خواهید در آینده همین‌گونه زندگی کنید، باید آماده دفاع باشید؛ دموکراسی و دولت به‌تنهایی قادر به دفاع از خود نیستند.»

زمینه سیاسی و امنیتی

این اصلاحات بخشی از راهبرد گسترده آلمان برای تقویت توان نظامی در برابر تهدیدات روسیه است. برلین قصد دارد شمار نیروهای فعال ارتش را از ۱۸۰ هزار به ۲۶۰ هزار نفر افزایش دهد و نیروهای ذخیره را از ۵۵ هزار به ۲۰۰ هزار نفر برساند تا معیارهای آمادگی ناتو را برآورده کند.

احزاب حاکم، شامل «ائتلاف محافظه‌کار» و «حزب سوسیال‌دموکرات»، پس از ماه‌ها مذاکره دشوار در نوامبر گذشته به توافق نهایی درباره این اصلاحات رسیدند؛ موضوعی که حساسیت و پیچیدگی سیاسی و اجتماعی آن را نشان می‌دهد.

