ترکیه یک پهپاد ناشناس را نزدیک حریم هوایی دریای سیاه سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ترکیه اعلام کرد یک فروند پهپاد را که از کنترل خارج شده و به سمت حریم هوایی این کشور از سمت دریای سیاه در حال نزدیک شدن بود، سرنگون کرده است. این اقدام پس از هشدارهای اخیر آنکارا مبنی بر مخالفت با تبدیل دریای سیاه به میدان جنگ میان روسیه و اوکراین صورت گرفت.
وزارت دفاع ترکیه در بیانیهای اعلام کرد: «پهپاد مذکور خارج از کنترل بود و پس از نزدیک شدن به حریم هوایی ترکیه، در منطقهای امن ساقط شد.» این وزارتخانه نوع و منبع پهپاد را مشخص نکرد. همچنین تأکید شد که جنگندههای ترکیه و هواپیماهای اف-۱۶ ناتو در حالت آمادهباش قرار گرفتند تا امنیت هوایی کشور تضمین شود.
این حادثه پس از آن رخ داد که ترکیه هفته گذشته نسبت به تشدید تنشها در دریای سیاه هشدار داده بود. این هشدار در پی حملات روسیه به بنادر اوکراین صادر شد؛ حملاتی که به سه کشتی باری متعلق به شرکتهای ترکیهای آسیب رساند.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز شنبه گفته بود: «نباید دریای سیاه را به میدان نبرد تبدیل کرد، زیرا این وضعیت تنها به روسیه و اوکراین آسیب خواهد رساند.» همچنین «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه هشدار داد که حملات به نفتکشهای مرتبط با روسیه، امنیت کل حملونقل دریایی در منطقه را تهدید میکند.
گفتنی است تنگههای بسفر و داردانل که دریای سیاه را به مدیترانه متصل میکنند، مسیر اصلی صادرات نفت خام از روسیه، قزاقستان و آذربایجان هستند و کالاهای خشک نیز از این گذرگاهها عبور میکنند.
حملات اخیر به بنادر اوکراین چند روز پس از تهدید مسکو مبنی بر «قطع دسترسی اوکراین به دریا» صورت گرفت؛ تهدیدی که در واکنش به حملات کییف علیه سه نفتکش «ناوگان سایه» در مسیر روسیه مطرح شد.
