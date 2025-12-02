به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ترکیه بهطور رسمی پیام هشدارآمیزی را به نهادهای امنیتی اوکراین درباره حملات به کشتیها در دریای سیاه منتقل کرده است.
یک منبع بلندپایه در آنکارا به خبرگزاری «نووستی» گفت که این اقدام پس از حمله به یک نفتکش روسی حامل روغن آفتابگردان در دریای سیاه صورت گرفت.
پیشتر «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه تأکید کرده بود که هرگونه تهدید علیه امنیت کشتیرانی در منطقه اقتصادی ویژه ترکیه «کاملاً غیرقابل قبول» است.
منبع ترکیهای افزود: «موضع روشن و قاطع آنکارا درباره حملات به کشتیها در دریای سیاه بهطور مشخص به طرف اوکراینی و نهادهای امنیتی آن ابلاغ شد.»
وزارت خارجه ترکیه نیز پیشتر نسبت به حملات به دو نفتکش در دریای سیاه ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بود که این اقدامات «جان انسانها، امنیت کشتیرانی و محیط زیست دریایی را به خطر انداخته است».
سخنگوی وزارت خارجه توضیح داد که آنکارا در حال رایزنی با طرفهای ذیربط است تا از گسترش درگیری به دریای سیاه جلوگیری کرده و مانع پیامدهای منفی بر منافع اقتصادی ترکیه شود.
در همین حال، روزنامه «گاردین» به نقل از یک منبع امنیتی اوکراینی گزارش داد که کییف مسئولیت حملات پهپادهای دریایی به دو نفتکش نزدیک سواحل ترکیه را بر عهده گرفته است.
