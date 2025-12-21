واژگونی اتوبوس مسافربری در شمال افغانستان ۶ کشته و ۴۲ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی تهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر سالنگ شمالی استان بغلان افغانستان، دست‌کم ۶ نفر جان باختند و ۴۲ نفر دیگر زخمی شدند.

پلیس استان بغلان اعلام کرد که این حادثه بامداد یکشنبه (۳۰ آذر) در منطقه گولایی پنجم سالنگ شمالی، در اتوبوس نوع ۵۸۰ که از پلخمری به سمت کابل در حرکت بوده رخ داده است.

مولوی شیراحمد برهانی، سخنگوی پلیس بغلان، علت اصلی حادثه را لغزندگی جاده به دلیل یخ‌زدگی و رانندگی با بی‌احتیاطی دانسته است.

در میان قربانیان این حادثه، زنان و کودکان نیز وجود دارند؛ زخمیان این رخداد نیز به بیمارستان بغلان منتقل شده‌اند که وضعیت پنج نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

حوادث جاده‌ای در افغانستان، به ویژه در مسیرهای کوهستانی مانند سالنگ، سالانه جان صدها نفر را می‌گیرد و دلیل اصلی آن خرابی جاده‌ها، بی‌احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین و شرایط جوی در زمستان‌ها است.

مقامات محلی از رانندگان خواسته‌اند در فصل زمستان با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و از زنجیر چرخ استفاده نمایند؛ شاهراه سالنگ به دلیل برف و یخ، هرساله شاهد چنین حوادثی است.

