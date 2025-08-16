به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برخی از کشاورزان استان شیعهنشین بامیان افغانستان میگویند که محصول سیبزمینی این استان به دلیل خشکسالیهای متواتر و عدم حمایت لازم به شدت کاهش یافته است.
سیبزمینی بامیان از محصولات زراعتی معروف افغانستان است که علاوه بر تامین نیازهای داخل این کشور، به بیرون از افغانستان از جمله پاکستان نیز صادر میشود.
بسیاری از خانوادههای بامیانی با کشت سیبزمینی، امرار معاش میکنند، اما به دلیل مشکلات چند سال اخیر، از جمله خشکسالی و کمآبی، تولید این محصول درچار چالش شده است.
محمد صادق، یکی از کشاورزان استان بامیان به خبرنگار ابنا گفت که از یک طرف کودهای کشاورزی گران شده و از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی و به خصوص خشکسالی، تولید سیبزمینی را آسیب زده است.
به گفته این کشاورز، سیبزمینی بامیان در سطح افغانستان جا افتاده است، اما به دلیل وجود این مشکلات، کشاورزان به دنبال تولید محصولی جایگزین برای سیبزمینی هستند؛ محصولاتی مانند لوبیا و عدس که برای تولید نیاز کمتری به آب دارند و در مقابل کمآبی مقاومت بیشتری دارند.
او اظهار داشت که برخی از زمینداران که وضعیت اقتصادی بهتری دارند، زمینهای تحت کشت سیبزمینی را با تانکر آبیاری میکنند و کسانی که چنین توانی ندارند، آسیب میبینند و ناگزیر میشوند که محصول را قبل از وقت مقرر برداشت کنند.
شایان ذکر است، تا چهار سال قبل، سالانه ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار تن سیبزمینی از استان بامیان برداشت میشد و تقریبا ۵۰ درصد نیاز مردم افغانستان از این استان تامین میشد و به پاکستان هم صادرات صورت میگرفت، اما با روز کار آمدن طالبان، تاکنون مشخص نشده که مقدار برداشت این محصول از بامیان سالانه به چه مقدار میرسد.
افزون براین، همه ساله جشن «گل کچالو» با حضور مقامهای محلی دولت و هنرنمایی هنرمندان در بامیان برگزار میشد، اما چهار سال میشود که از برگزاری این جشن نیز خبری نیست.
..........
پایان پیام/
نظر شما