به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برداشت محصول سیبزمینی که مهمترین محصول کشاورزی در استان بامیان افغانستان محسوب میشود، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
دین محمد مرادی، مسئول اداره زراعت استان بامیان میگوید بر اساس بررسیهای میدانی برداشت محصول سیبزمینی در این استان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
کشاورزان استان شیعهنشین بامیان با اذعان این مساله میگویند که دلیل این کاهش محصول، کمآبی و آفات گیاهی برای سیبزمینی در سال جاری بوده است.
آنان معتقند به دلیل مصارف بالای تولید این محصول، اگر نتوانند سیبزمینی خود را با قیمت سیری(معادل حدود ۷ کیلوگرم) ۱۰۰ افغانی بفروشند ،متضرر میشوند.
مرادی همچنین گفته است سال گذشته حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در سطح این استان زیر کشت سیبزمینی قرار داشت و از این میزان زمین، ۲۴۱ هزار تن از این محصول برداشت شده بود.
بسیاری از شیعیان استان بامیان از طریق کشاورزی و تولید محصول سیبزمینی امرار معاش میکنند که بالا رفتن هزینههای تولید این محصول و مشکلات طبیعی از قبیل خشکسالی و آفات، این مردم را با چالش مواجه کرده است.
