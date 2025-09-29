  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

آغاز کارزار تازه واکسن فلج کودکان در چهار استان افغانستان

۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۸
کد خبر: 1732772
آغاز کارزار تازه واکسن فلج کودکان در چهار استان افغانستان

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» اعلام کرد که کارزار تازه‌ای برای واکسن فلج کودکان از امروز (دوشنبه، ۷ مهرماه) در استان‌های قندهار، هرات، فراه و هلمند افغانستان آغاز شده است. این کارزار بخشی از تلاش‌ها برای ریشه‌کن‌سازی کامل این بیماری در کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد «افغانستان عاری از پولیو» امروز دوشنبه، ۷ مهرماه، از آغاز یک دور تازه کارزار واکسن فلج کودکان در چهار استان‌ جنوبی و غربی کشور افغانستان خبر داد. بر اساس این برنامه، تیم‌های درمانی در استان‌های قندهار، هرات، فراه و هلمند مأموریت دارند تا کودکان زیر پنج سال را واکسناسیون کنند.

مسؤولان این نهاد گفته‌اند که هدف از راه‌اندازی این کارزار، جلوگیری از گسترش بیماری فلج کودکان و حمایت از سلامت نسل آینده است. آنان تأکید کردند که افغانستان یکی از دو کشور جهان است که هنوز بیماری پولیو در آن به‌طور کامل ریشه‌کن نشده و ادامه این تلاش‌ها برای پایان دادن به چرخه انتقال ویروس حیاتی است.

کارزارهای مشابه در ماه‌های گذشته نیز در چندین استان دیگر افغانستان اجرا شده بود و به گفته مقام‌های ذی‌ربط، نتایج مثبتی در کاهش موارد ثبت‌شده بیماری داشته است. با این حال، جنگ، ناامنی و محدودیت دسترسی به برخی مناطق، از مشکلات اصلی در برابر این روند عنوان می‌شود.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» از خانواده‌ها خواسته است تا با تیم‌های واکسناسیون همکاری کرده و اطمینان دهند که تمام کودکان زیر پنج سال در این دور از واکسیناسیون پوشش داده شوند.

...

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha