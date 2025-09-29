آغاز کارزار تازه واکسن فلج کودکان در چهار استان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد «افغانستان عاری از پولیو» امروز دوشنبه، ۷ مهرماه، از آغاز یک دور تازه کارزار واکسن فلج کودکان در چهار استان جنوبی و غربی کشور افغانستان خبر داد. بر اساس این برنامه، تیمهای درمانی در استانهای قندهار، هرات، فراه و هلمند مأموریت دارند تا کودکان زیر پنج سال را واکسناسیون کنند.
مسؤولان این نهاد گفتهاند که هدف از راهاندازی این کارزار، جلوگیری از گسترش بیماری فلج کودکان و حمایت از سلامت نسل آینده است. آنان تأکید کردند که افغانستان یکی از دو کشور جهان است که هنوز بیماری پولیو در آن بهطور کامل ریشهکن نشده و ادامه این تلاشها برای پایان دادن به چرخه انتقال ویروس حیاتی است.
کارزارهای مشابه در ماههای گذشته نیز در چندین استان دیگر افغانستان اجرا شده بود و به گفته مقامهای ذیربط، نتایج مثبتی در کاهش موارد ثبتشده بیماری داشته است. با این حال، جنگ، ناامنی و محدودیت دسترسی به برخی مناطق، از مشکلات اصلی در برابر این روند عنوان میشود.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» از خانوادهها خواسته است تا با تیمهای واکسناسیون همکاری کرده و اطمینان دهند که تمام کودکان زیر پنج سال در این دور از واکسیناسیون پوشش داده شوند.
