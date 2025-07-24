به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از استان غور افغانستان گزارش میدهند که طالبان، در هماهنگی با گروههای ناقل و کوچی، بهتازگی دست به کوچ اجباری بیش از ششصد خانواده شیعه از روستای دولتیار زدهاند. این اقدام در حالی انجام میشود که این خانوادهها صدها سال، ساکن دائمی این مناطق بودهاند و مالکیت شرعی و عرفی زمین و خانههایشان را در اختیار داشتند.
بهگفته شاهدان عینی، خانهها، زمینها و باغهای این ساکنان بهزور از آنان گرفته شده و افراد مسلح ناقل، جایگزین شدهاند. هماکنون هیچ نهاد دولتی یا مستقل مشخص نکرده که این ۶۰۰ خانواده به کجا خواهند رفت و چه سرنوشتی در انتظارشان است.
این نخستین بار نیست که چنین پاکسازیهایی از سوی کوچیها با چراغ سبز طالبان انجام میشود. در سالهای اخیر، مناطق مختلفی از استانهای غور، دایکندی، ارزگان، بامیان و غزنی نیز شاهد تنشهای مشابه میان کوچیها و ساکنان بومی، عمدتاً شیعهمذهب، بودهاند. در اغلب این موارد، حکومت طالبان یا سکوت کرده یا جانب ناقلین و کوچیها را گرفته است.
منتقدان میگویند طالبان با ادامه این روند، بهجای تأمین عدالت و امنیت برای همه اقوام و مذاهب، زمینه بیاعتمادی و تفرقه را در افغانستان دامن میزنند.
شیعیان افغانستان بارها خواستار برخورد عادلانه و بیطرفانه با موضوعات قومی و ارضی شدهاند و از طالبان خواستهاند که از سیاست سکوت و جانبداری در برابر این حملات دست بردارند. اما ظاهراً هیچگونه اقدام عملی برای متوقفسازی این روند صورت نگرفته است.
جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و نخبگان افغان اکنون در برابر آزمونی جدی قرار دارند: آیا بار دیگر، سرنوشت هزاران خانواده مظلوم و بیپناه بهراحتی نادیده گرفته خواهد شد؟ یا صدایی برای عدالت در دل این تاریکی بلند خواهد شد؟
...
پایان پیام/
نظر شما