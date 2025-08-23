به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیاکبر سام خانیانی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند و مدیر نخستین همایش بینالمللی انجمن ایرانشناسی ایران، در سخنانی بر اهمیت نقش افغانستان در تاریخ و توسعه زبان فارسی تأکید کرد. او گفت:
«بسیاری از آثار و اسناد علمی و فرهنگی فارسی در افغانستان تولید شده و میلیونها نفر در این کشور به فارسی سخن میگویند، اما حکومت فعلی کابل با نگاهی نادرست زبان فارسی را متعلق به ایران میداند و در حال تضعیف آن است.»
وی در ادامه با اشاره به اقدامات فرهنگی تاجیکستان افزود:
«تاجیکستان سال گذشته بیش از یک میلیون و ششصد هزار نسخه شاهنامه چاپ و میان شهروندان خود توزیع کرد که این اقدام، نمادی روشن از حمایت از زبان و هویت فارسی است.»
سام خانیانی زبان و ادبیات فارسی را «میراث مشترک ملتهای منطقه» از جمله افغانستان، ایران، تاجیکستان، اوزبیکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرغیزستان دانست و تأکید کرد که این میراث میتواند زمینهساز پیوندهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عمیقتر میان کشورهای منطقه شود.
وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری همایش بینالمللی انجمن ایرانشناسی، فرصتی برای احیای نقش زبان فارسی در وحدت منطقهای و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک برای حل چالشهای مهاجرت و امنیت باشد.
