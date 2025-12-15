بانوان بهشت؛ آغاز یک مسیر و شبکه سازی مستمر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سنت حسنه تکریم و گرامیداشت کنشگران در عرصه های مختلف آنهم در زمان حیات جسمانی، از جمله رسم های ستوده ای است که از دیرهنگام در ایران ما ریشه داشته و در سال های اخیر نیز شتاب و اهتمامی دو چندان به آن داده شده است. یکی از عرصه های کمتر ورود یافته، تکریم از بانوان و زنان ارزشمند و ارجمند این سرزمین است که در حوزه فرهنگ و تربیت، گام های استوار و غیرقابل انکاری برداشته اند. به یقین عرصه فرهنگ دینی و معنوی، عرصه ای است که بانوان، نقش پررنگی در تدوین و پیکره آفرینی آن داشته اند و هیأت، نماد این عرصه است.
«اسما سرایی» یکی از کنشگران این عرصه است که امسال در قالب دبیر ستاد برگزاری چهارمین رویداد ملی «بانوان بهشت»، به نقش آفرینی همکاران خود نگاهی نقادانه داشته و قرار است از 14 تن از این بانوان، با اهدای نشان «فضه» و چند تن دیگر را با اهدای نشان «وفا» مورد قدردانی قرار دهد. با او درباره چند و چون چهارمین رویداد ملی بانوان بهشت به گفت و گو نشستیم.
ـ گروه هدف و مخاطبان همایش «بانوی بهشت» چه کسانی هستند؟
همایش «بانوی بهشت» با محوریت تجلیل از بانوان پیشکسوت، اثرگذار و جریانساز عرصه هیأت طراحیشده است؛ بانوانی که سالها در نقشهای مختلف، از مسئولین هیأتها، مداحان، سخنرانان و کنشگران فرهنگی ـ مذهبی با اخلاص و مجاهدت، در مسیر تعظیم شعائر اهلبیت علیهمالسلام قدم برداشتهاند. از منظر گروه هدف، این رویداد بهطور ویژه ناظر به بانوان پیشکسوتی است که نقش آنان در شکلگیری، تثبیت و رشد هیأتهای بانوان و انتقال معارف اهلبیت به نسلهای بعد، کمتر دیدهشده اما بسیار تعیینکننده بوده است. تقدیم نماد «فضّه» به ۱۴ نفر از این بانوان، نشانهای ازتکریم وفاداری، بصیرت، صبر و خدمت خاموش آنان در مسیر حضرت زهرا سلاماللهعلیها اما از حیث گروه مخاطب، این همایش محدود به پیشکسوتان نیست؛ بلکه بانوان فعال هیأتی، مدیران فرهنگی، دختران و بانوان جوانِ دغدغهمند و نسل آینده جریان هیأت را نیز دربرمیگیرد. هدف ما ایجاد یک پیوند نسلی است؛ تا تجربه، هویت و روحیه مجاهدت بانوان پیشکسوت به نسل جدید منتقل شود و الگوهای زنِ مؤمن، اثرگذار و تمدنساز بهدرستی معرفی شوند.
ـ در رویداد «بانوان بهشت» از چه کسانی و چرا قدردانی میشود؟
در رویداد «بانوان بهشت» از بانوانی قدردانی میشود که در عرصه هیأت، خدمت را بهعنوان یک مسیر ماندگار و آگاهانه انتخاب کردهاند؛ زنانی که سالها با اخلاص، صبر و مسئولیتپذیری در متن و پشتصحنهی هیأتهای بانوان نقشآفرینی کردهاند. این قدردانی شامل مسئولین هیأتها، مداحان و سخنرانان پیشکسوتی است که علاوه بر خدمت مستمر، با نوآوری و ابتکار عمل توانستهاند هیأت را متناسب با نیازهای زمان زنده، پویا و اثرگذار نگه دارند و در عین وفاداری به اصالتها، پاسخگوی مسائل روز جامعه باشند. در گفتمان خدمت، معیار انتخاب این بانوان صرفاً سابقه یا جایگاه نیست، بلکه اثرگذاری واقعی، نقشآفرینی فعال در جهاد تبیین، روشنگری فرهنگی و انتقال صحیح معارف اهلبیت علیهمالسلام به نسلهای مختلف است؛ بهویژه در بزنگاههای اجتماعی که هیأت، نقش مهمی در افزایش بصیرت و آرامش جامعه داشته است. همچنین از بانوانی قدردانی میشود که با ایجاد انسجام اجتماعی، تقویت همدلی، پیوند نسلها و شبکهسازی میان هیأتهای بانوان، هیأت را به یک پایگاه اجتماعیِ امیدآفرین و جریانساز تبدیل کردهاند.
ـ معیارهای انتخاب چهرههای برتر در همایش «بانوان بهشت» چه بوده و هیأت انتخاب چه کسانی بودند؟
در همایش «بانوان بهشت»، انتخاب چهرههای برتر بر پایهی کسوت و جایگاه سنی، سابقهی طولانی و مؤثر در عرصه هیأت، شاگردپروری و تربیت نیروهای فعال، و توان جریانسازی اجتماعی صورت گرفته است. توجه به زمانشناسی، درک نیازهای روز جامعه، نوآوری در شیوههای فعالیت هیأتی و نقشآفرینی در جهاد تبیین از دیگر شاخصهای مهم این انتخاب بوده است. فرآیند انتخاب با بررسی دقیق سوابق و مشورتهای تخصصی انجام شد و هیأت انتخاب متشکل از بانوان پیشکسوت و صاحبنظر عرصه هیأت، فعالان فرهنگی ـ مذهبی و نمایندگان مجموعههای هیأتی بود تا انتخابها مبتنی بر شناخت میدانی و نگاه کارشناسی انجام شود.
ـ آیا بنیاد دعبل خزاعی در طول سال هم ارتباطی با برگزیدگان این همایش دارد و از تجربه و ویژگیهای برتر آنها استفاده میشود؟
بله؛ رویداد «بانوان بهشت» صرفاً یک مراسم قدردانی نیست، بلکه آغاز یک مسیر ارتباطی و شبکهسازی مستمر با بانوان برگزیده است. بنیاد دعبل خزاعی تلاش دارد در طول سال، از تجربه، دانش میدانی و ویژگیهای برجسته این بانوان پیشکسوت در حوزههای مختلف بهرهمند شود. این ارتباط در قالب هماندیشیها، انتقال تجربه، نقشآفرینی مشورتی، شاگردپروری و همراهی با نسل جدید بانوان هیأتی ادامه پیدا میکند تا تجربههای ارزشمند آنان به سرمایهای زنده و جریانساز تبدیل شود. هدف بنیاد دعبل این است که برگزیدگان «بانوان بهشت» بهعنوان مرجع تجربه، الگوی خدمت و پیشران اجتماعی هیأتهای بانوان در طول سال نقشآفرین باشند و این ظرفیت به شکل مؤثر در خدمت ارتقای جریان هیأت قرار گیرد.
ـ کمی درباره تنوع خدمت به اهل بیت در حوزه بانوان بگویید. وقتی میگویید بانوان خادم اهل بیت، دقیقا چه خدماتی و در چه حوزههایی منظورتان است؟
وقتی از بانوان خادم اهلبیت صحبت میکنیم، منظور زنانی است که خدمت به اهلبیت را نه صرفاً یک فعالیت آیینی، بلکه یک مسیر زندگی و تعهد میدانند. خدمات این بانوان بسیار متنوع است شامل آموزش و هدایت نسل جوان،خانواده ها و جامعه تعظیم شعائر و تقویت فرهنگ هیأتی حلقهها و کلاسهای معرفتی شاگردپروری و ایجاد الگوی صحیح انتقال معارف اهلبیت به نسلهای بعد تا فرهنگ و هویت هیأت زنده و پویا باقی بماند. در کنار این، بانوان خادم اهلبیت در حوزههای اجتماعی و حل مسائل جامعه نیز فعال هستند؛ آنها به نیازهای واقعی مردم پاسخ میدهند، شبکههای حمایتی ایجاد میکنند، در فقرزدایی مشارکت میکنند و فرصتهای اشتغال برای بانوان فراهم میآورند. علاوه بر این، نقش مهمی در جهاد تبیین، روشنگری فرهنگی و جریانسازی اجتماعی دارند و بسیاری از فعالیتهایشان به شکل کارهای جهادی، خودجوش و پشتصحنه انجام میشود، بدون آنکه به دنبال دیده شدن باشند. ترکیب این خدمات فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و جهادی نشان میدهد که خدمت بانوان به اهلبیت فراتر از مناسک و مراسم است و اثر آن در جامعه ملموس، ماندگار و جریانساز است.
