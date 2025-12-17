به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسما سرایی، دبیر چهارمین رویداد ملی «بانوان بهشت»، در نشست خبری این رویداد که روز چهارشنبه در حوزه هنری برگزار شد، با تأکید بر نقش تعیینکننده زنان در مقاطع حساس تاریخ اسلام گفت: در پیچهای مهم تاریخی، معمولاً این زنان بودهاند که مسیر تاریخ را تغییر دادهاند و اتفاقات بزرگ را رقم زدهاند.
وی افزود: اگر از صدر اسلام به تاریخ نگاه کنیم، میبینیم هرجا که دست امامی برای انجام کامل رسالتش بسته بوده، این زنان بودهاند که در جامعه وارد میدان شدهاند و آن رسالت را به سرانجام رساندهاند.
دبیر چهارمین رویداد ملی «بانوان بهشت» بیان کرد: در زمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع)، امام حسین(ع) و امام رضا(ع)، سه زن بزرگ تاریخ را دگرگون کردند؛ حضرت فاطمه زهرا(س)، حضرت زینب کبری(س) و حضرت معصومه(س). این اتفاق تصادفی نیست و معنای عمیقی در دل خود دارد. پیام آن روشن است؛ هر جا که حتی دست امام برای انجام رسالت در عالم بسته میشود، این زنان هستند که در جامعه آن رسالت را محقق میکنند.
سرایی با اشاره به نقش بانوان در شکلگیری مجالس عزاداری اظهار کرد: اگر به نخستین روضهگردانهای عالم نگاه کنیم، باز هم به زنان میرسیم. یکی از اولین روضهخوانها حضرت صدیقه طاهره(س) بودند؛ زمانی که برای حضرت حمزه(ع) عزاداری کردند، گریستند و روضه خواندند. در واقعه کربلا نیز دقیقاً همین اتفاق رخ داد. امام حسین(ع) دو لشکر داشت؛ لشکری از مردان که به شهادت رسیدند و لشکری از زنان که قیام زنانه کربلا را رقم زدند.
وی ادامه داد: قیام کربلا تنها به شهادت ۷۲ تن ختم نشد. بخش دوم این قیام، قیامی زنانه بود که به واسطه بانوان اتفاق افتاد. به تعبیر بزرگان، بانوان کربلا خبرنگاران این واقعه بودند؛ خبرنگارانی که حقیقت را منتقل کردند، آموزش دادند و جریانسازی کردند. بسیاری از رویدادهای امروز، دستپروردهها، شاگردان و ادامهدهندگان راه همین بانوان هستند.
دبیر رویداد «بانوان بهشت» با تأکید بر هویت مستقل بانوان در عرصه هیئت تصریح کرد: نقش زنان در هیئت، نقش مکمل مردان نیست. بانوان هویت جدی، مستقل و اثرگذار در عرصههای مهم دارند. هیئتهای بانوان را نباید ساده، خانگی یا درجه دو دید. بسیاری از تغییرات اجتماعی، تربیتها و شکلگیری شخصیتهای اثرگذار جامعه، از دل همین جلسات زنانه بیرون آمده است.
وی افزود: بخش مهمی از تربیت دینی و هیئتی نسلها، محصول همین مجالس بانوان است. بسیاری از افراد مؤثر در جامعه، در همین فضاهای زنانه رشد کردهاند. با چنین نگاهی، رویداد «بانوان بهشت» با محوریت تصویر بانوان پیشکسوت اثرگذار و جریانساز در عرصه هیئت برگزار میشود؛ بانوانی که سالها در نقشهای مختلف، از مسئولان هیئات و مداحان گرفته تا شاعران، سخنرانان پیشکسوت و کنشگران فرهنگی، نقشآفرینی کردهاند.
سرایی با اشاره به گروه هدف این رویداد گفت: تمرکز اصلی ما بر تجلیل از بانوان پیشکسوتی است که نقش ویژهای در شکلگیری، رشد هیئتهای بانوان و انتقال معارف اهلبیت(ع) به نسلهای بعدی داشتهاند. این بانوان معمولاً کمتر دیده شدهاند؛ همان «نقش پنهان زن» که اگرچه کمتر در معرض دید است، اما نقشی اساسی و تعیینکننده دارد.
وی خاطرنشان کرد: اهدای نشان فضه به ۱۴ بانوی پیشکسوت عرصه هیئت، نمادی از تکریم وفاداری، بصیرت، جهاد، مجاهدت و صبوری این بانوان در سالهای طولانی خدمت است. پس از برگزاری رویداد اصلی در اول دیماه، این برنامه در استانها و شهرستانها نیز ادامه خواهد یافت.
دبیر چهارمین رویداد ملی «بانوان بهشت» در پایان درباره شاخصهای انتخاب بانوان تجلیلشونده بیان کرد: انتخاب این بزرگواران پس از بررسی دقیق سوابق، مشورتهای تخصصی با صاحبنظران عرصه هیئت و نمایندگان مجموعههای هیئتی در تهران انجام شده است. شاخصهای اصلی ما شامل سابقه خدمت، نوآوری، ابتکار عمل، شاگردپروری، بصیرت، جهاد فرهنگی، ایجاد پیوند نسلی، آموزش مستمر، پاسخگویی به مسائل روز و توانایی تطبیق هیئت با نیازهای زمانه بوده است. بانوانی که هیئتهای زندهتر، پویاتر و اثرگذارتر ایجاد کردهاند، در اولویت انتخاب قرار داشتهاند.
