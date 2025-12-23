ترامپ: آمریکا برای امنیت ملی خود به گرینلند نیاز دارد و باید آن را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده برای امنیت ملی خود به جزیره گرینلند نیاز دارد و باید آن را به دست آورد.
ترامپ در اقامتگاه خود در مارالاگو فلوریدا گفت: «ما گرینلند را برای امنیت ملی میخواهیم، نه برای معادن.»
وی افزود: «ایالات متحده منابع نفتی بیشتری نسبت به هر کشور دیگری در جهان دارد و نیازی به گرینلند برای نفت یا معادن نیست.»
ترامپ تأکید کرد: «در امتداد سواحل گرینلند، کشتیهای روسی و چینی حضور دارند و این تهدیدی برای امنیت ملی ماست. باید گرینلند را به دست آوریم.»
او اعلام کرد که «جف لندری» بهعنوان نماینده ویژه آمریکا در پرونده گرینلند منصوب شده است و این موضوع را «قضیهای بسیار بزرگ» خواند.
ترامپ پیشتر در ماههای نخست بازگشت به کاخ سفید، خواستار اعمال حاکمیت قضایی آمریکا بر گرینلند شده و حتی احتمال استفاده از نیروی نظامی برای کنترل این جزیره قطبی را رد نکرده بود.
این موضوع در ماههای اخیر از تیترهای اصلی رسانهها کنار رفته بود، اما در اوت گذشته (مرداد ۱۴۰۴) پس از آنکه گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه دستکم سه نفر مرتبط با ترامپ، عملیات نفوذ مخفی در گرینلند انجام دادهاند، مقامات دانمارکی سفیر آمریکا را احضار کردند.
همچنین در اوایل سال جاری، «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا، از یک پایگاه نظامی دورافتاده در گرینلند بازدید کرد و دانمارک را به کاهش سرمایهگذاری در این منطقه متهم نمود.
