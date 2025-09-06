پاریس به واشنگتن: استقلال فلسطین باعث فروپاشی مذاکرات غزه نشده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پاریس پاسخ تندی به تاکید مجدد «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه ایالات متحده بر این ادعا که قصد فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین عامل شکست مذاکرات آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی بود، داد.

پس از آنکه فرانسه نیز همچون چند کشور اروپایی و غربی دیگر از قصد خود برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خبر داد روند تنش‌ها بین پاریس و واشنگتن بر سر وضعیت غزه رو به تشدید بوده است.

به نوشته روزنامه «واشنگتن پست» در پستی که دولت فرانسه در رسانه‌ اجتماعی در پاسخ به مواضع وزیر امور خارجه آمریکا منتشر کرد نوشته شده است: «خیر آقای وزیر خارجه روبیو! به رسمیت شناختن کشور فلسطین باعث فروپاشی مذاکرات مربوط به گروگان‌ها نشده است.»

پاریس در ادامه در تلاش برای افشای تناقض‌گویی‌های واشنگتن به یک سری پست‌های سابقا منتشر شده اشاره کرد که مشخص می‌سازند «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه دولت آمریکا، ساعاتی قبل از آنکه امانوئل ماکرون اعلامیه خود را در مورد به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین منتشر کند، ادعا کرده که «حماس با حسن نیت عمل نمی‌کند و ایالات متحده اکنون گزینه‌های جایگزین را در نظر می‌گیرد.»

روبیو روز پنجشنبه مدعی شده بود: «از دقیقه و از روزی که فرانسوی‌ها اعلام کردند چه کار می‌کنند، از همان روز، حماس از میز مذاکرات کنار کشید.»

او عنوان کرد: «در حالی که ایالات متحده نسبت به تبعات چنین اقدامی هشدار داد، گاهی افراد به حرف شما گوش نمی‌کنند؛ آنها کاری را که می‌خواهند به دلیل سیاست داخلی خود انجام می‌دهند.»

این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا مجددا در واکنش به پاسخ تند دولت فرانسه به روبیو اعلام کرد: «حرف‌های وزیر امور خارجه به قوت خود باقی است.»

پاریس به غیر از مساله جنگ غزه بر سر چند مساله دیگر نیز با واشنگتن به اختلاف بر خورده است. «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه چند روز پیش در ضمن سفری به گرینلند با کنایه به سیاست های واشنگتن نسبت به آنچه «بی‌رحم سازی جهان با استفاده از ارعاب، فشار، باجگیری و تهدید از سمت برخی کشورها به منظور تحت انقیاد در آوردن همسایگانشان» خواند هشدار داد.

بارو با اشاره به قصد ترامپ برای تصاحب جزیره گرینلند که تا کنون چند بار در طول دوره دوم ریاست جمهوری او مطرح شده بیان داشت: «گرینلند فروشی نیست و قابل تصاحب کردن نیست.»

در حالی که ماکرون روز ۲۴ ژوئیه قصد کشورش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در ضمن نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر را اعلام کرد پس از آن چند کشور دیگر شامل کانادا و استرالیا نیز تصمیمشان برای اقدامی مشابه در طول مجمع عمومی سازمان ملل را اعلام کردند. نشست های سطح بالای رسمی یک هفته‌ای مجمع عمومی سازمان ملل از روز ۲۳ سپتامبر شروع می‌شود. انگلیس هم اعلام کرد این به رسمیت شناختن را در صورت مهیا شدن برخی شرایط انجام خواهد داد.

روبیو در واکنش فوری خود به اعلامیه ماکرون ادعا کرد: «این یک اقدام بی ملاحظه است که هر گونه امید را برای پایان دادن به جنگ تضعیف خواهد کرد.»

وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه دیگری در اوایل ماه اوت نیز ادعا کرد این به رسمیت شناختن «پاداشی است که حماس را جسور می‌سازد.»

همچنین «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در نامه‌ای در ۱۷ اوت به ماکرون این رئیس جمهور فرانسه را متهم به ضعف و مماشات کرده و گفت که سیاست‌های او «باعث دامن زدن به یهودستیزی در فرانسه شده‌اند.»

ماکرون در یک متن طولانی در ۲۶ آگوست در پاسخ به ادعاهای نتانیاهو، خاطرنشان کرد که نتانیاهو نامه‌اش را «قبل از اینکه حتی من آن را دریافت کنم» منتشر کرده است. او پس از دفاع از سیاست‌های خود، از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درخواست کرد «به مسابقه مستاصل جنگ دائمی مرگبار و غیرقانونی در غزه که باعث بی‌آبرویی شما و قرار دادن مردم شما در بن‌بست شده است، پایان دهید.»

هفته گذشته، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ویزای ایالات متحده برای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین، از جمله محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، را برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک «رد و لغو» می‌کند.

