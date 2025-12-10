آمریکا در فهرست تهدیدهای امنیتی دانمارک قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه دانمارکی BT گزارش داد که دانمارک برای نخستین بار ایالات متحده آمریکا را در فهرست تهدیدهایی که امنیت کشور را به خطر می‌اندازند، قرار داده است. این موضوع در ارزیابی جدید دستگاه‌های اطلاعاتی دانمارک مطرح شده است.

روزنامه Berlingske نیز نوشت: «ایالات متحده برای نخستین بار به‌عنوان یک منبع منفی در نقشه تهدیدات امنیتی دانمارک ذکر شده است که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی کشور تهیه می‌شود».

بر اساس این سند، آمریکا از قدرت اقتصادی و فناوری ـ حتی علیه متحدان و شرکای خود ـ به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند. رسانه‌های دانمارکی همچنین گزارش دادند که در کنار آمریکا، روسیه و چین نیز به‌عنوان تهدیدهای امنیتی دانمارک معرفی شده‌اند.

با این حال، توماس آرینکیل رئیس سازمان اطلاعات نظامی دانمارک تأکید کرد که کپنهاگ همچنان واشنگتن را «قوی‌ترین متحد» و «ضامن اصلی امنیت اروپا» می‌داند.

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا، بارها تأکید کرده است که گرینلند باید بخشی از ایالات متحده شود و اهمیت راهبردی آن را برای امنیت ملی و حفاظت از «جهان آزاد» ــ از جمله در برابر چین و روسیه ــ برجسته کرده است.

در مقابل، «موته اگده» نخست‌وزیر پیشین گرینلند اعلام کرد: «این جزیره برای فروش نیست و هرگز فروخته نخواهد شد». ترامپ نیز از تعهد به عدم استفاده از نیروی نظامی برای تحمیل کنترل بر گرینلند خودداری کرده است.

یادآوری می‌شود که گرینلند تا سال 1953 (1332 شمسی) مستعمره دانمارک بود و همچنان بخشی از پادشاهی دانمارک محسوب می‌شود، اما در سال 2009 (1388 شمسی) به خودمختاری دست یافت و امکان اداره داخلی و تصمیم‌گیری مستقل در سیاست داخلی را به دست آورد.

