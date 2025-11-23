به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «اندیشکده هیأت» در آستانه دیدار سالانه مداحان با رهبر معظم انقلاب، طی فراخوانی عمومی از همه فعالان عرصه هیأت دعوت کرده تا دیدگاهها، مسائل و پیشنهادهای خود را برای طرح در این دیدار به اشتراک بگذارند.
دیدار مداحان با رهبر معظم انقلاب هر ساله در ایام ولادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها برگزار میشود و رهبر معظم انقلاب در آن به بیان مطالب مهمی درباره مداحی، هیأت و مسائل مرتبط میپردازند.
در این راستا «اندیشکده هیأت» فراخوانی را برای دریافت نظرات عموم فعالان عرصه هیأت اعم از مداحان، سخنرانان، مدیران هیأتهای مذهبی و... برگزار میکند.
سوال محوری این پویش این است که « اگر فرض کنید شما در دیدار آینده مداحان با رهبر معظم انقلاب، فرصت ارائه داشته باشید، چه موارد و نکاتی را مطرح میکنید؟».
این فراخوان فرصتی است تا هر یک از فعالان هیأت، فارغ از نقش و جایگاه، بتوانند نکات مدنظر خود را، چه در قالب نقد و نظر، چه در قالب پیشنهاد و راهکار، و یا هر موضوع دیگری که طرح آن را در
این دیدار مغتنم میشمارند، به ثبت برسانند. هدف از این اقدام، فراهم آوردن بستری برای شنیده شدن دیدگاههای متنوع زیستبوم هیأت است.
گزارش این فراخوان توسط «اندیشکده هیأت»، پس از جمعبندی بهصورت عمومی در کانالهای «اندیشه هیأت» به نشانی @AndisheyeHeyat منتشر شده و نسخهای از آن نیز به دفتر رهبر معظم انقلاب نیز تقدیم خواهد شد.
همه فعالان و علاقهمندان عرصه هیأت از طریق پیوند زیر در این فراخوان شرکت کنند: www.D۷۲.ir/Heyat
...............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما