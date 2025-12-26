به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، امروز جمعه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به‌طور رسمی، سومالی‌لند را به‌عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته است. نتانیاهو به همراه «جدعون ساعر» وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری سومالی‌لند، یک بیانیه مشترک و متقابل را امضا کردند.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دفتر نتانیاهو، این اعلام در روح توافقات ابراهیم (توافقات عادی‌سازی روابط) انجام می‌شود که به ابتکار دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امضا شد.

در ادامه بیانیه آمده است که نخست‌وزیر، دکتر «عبدالرحمن محمد عبدالله» رئیس جمهور سومالی‌لند را تبریک گفت و از رهبری و تعهد او برای تلاش در راستای امنیت، ثبات و صلح تقدیر کرد. نخست‌وزیر همچنین از رئیس‌جمهور دعوت کرد که سفری رسمی به اسرائیل انجام دهد. رئیس‌جمهور نیز از این اعلام تاریخی نتانیاهو تشکر کرد و قدردانی عمیق خود را از تلاش‌های وی در مبارزه با تروریسم و تحقق صلح منطقه‌ای ابراز داشت.

نتانیاهو همچنین از جدعون ساعر وزیر خارجه خود و «دافید برنیع» رئیس موساد و دستگاه موساد بابت نقششان در تقویت شناسایی میان دو طرف تشکر کرد و برای مردم سومالی‌لند موفقیت، شکوفایی و آزادی آرزو نمود.

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل افزود که این رژیم در حال آماده‌سازی برای گسترش فوری روابط خود با سومالی‌لند از طریق همکاری گسترده در حوزه‌های کشاورزی، سلامت، فناوری و اقتصاد است.

نام سومالی‌لند طی ماه‌های گذشته بارها در ارتباط با طرح انتقال جمعیت غزه و برنامه‌های محرمانه اسرائیلی برای جابه‌جایی ساکنان این منطقه و یافتن کشورهایی جهت پذیرش آنان مطرح شده است. برخی رسانه‌های عبری در گزارش‌های پیشین خود از سومالی‌لند به‌عنوان یکی از گزینه‌ها یاد کرده بودند. به‌طور نمونه، شبکه ۱۲ اسرائیل در فوریه گذشته گزارش داده بود که کاخ سفید طرح انتقال ساکنان غزه به مناطق سومالی‌لند و پونتلند را بررسی می‌کند و حتی به مراکش نیز اشاره کرده بود. این شبکه یادآور شده بود که سومالی‌لند و پونتلند دو منطقه در داخل کشور سومالی هستند که از سوی جامعه جهانی به‌عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخته نشده‌اند و از این رو، نیاز شدیدی به حمایت آمریکا دارند و هر دو در پی کسب شناسایی بین‌المللی هستند.

