کاهش ۲۰ درصدی کشت خشخاش و افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش تازه دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در کابل نشان می‌دهد که پس از فرمان رهبر طالبان، کشت تریاک در افغانستان ۲۰ درصد کاهش یافته است اما تولید مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است.

سقوط شدید اراضی زیرکشت خشخاش

در گزارش این دفتر که روز پنج‌شنبه(۱۵ آبان) منتشر شد آمده است که کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهش سریع در کشت خشخاش یکجا با شاخص‌های بازار حاکی از آن است که تولید و قاچاق خشخاش دستخوش تحولات بزرگ در منطقه شده است.

مقایسه آماری: از اوج تا افول

در گزارش دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل آمده است: مجموع اراضی‌که در سال ۲۰۲۵ خشخاش در آن کشت گردیده است، ده هزار و ۲۰۰ هکتار تخمین شده که نمایانگر ۲۰ درصد کمتر از مجموع چنین ساحات در سال ۲۰۲۴ می‌باشد، در حالی‌که کشتزارهای خشخاش قبل از اعمال فرمان منع این نبات در سال ۲۰۲۲، به ۲۳۲ هزار هکتار در سراسر افغانستان تخمین گردیده بود.

درآمد کشاورزان به نصف کاهش یافت

این گزارش با اشاره به تقلیل درآمد کشاورزان از ناحیه فروش خشخاش تاکید کرده که در سال ۲۰۲۴ کشاورزان از ناحیه فروش خشخاش ۲۶۰ میلیون دلار سود کردند؛ در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۱۳۴میلیون دلار کاهش یافته است.

تهدید بازگشت به کشت خشخاش با بازگشت مهاجران

دفتر مرتبط با سازمان ملل با یادآوری از عوامل روآوردن مردم به کشت دوباره خشخاش در افغانستان، ابراز نگرانی کرده که با برگشت حدود ۴ میلیون افغان از کشورهای همسایه و همچنین عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی و منابع محدود، ممکن است که علاقه به این کار دوباره افزایش یابد.

راه حل پایدار: سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی

در همین حال، اولیور استولپ، نماینده منطقه‌ای دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل برای افغانستان، آسیای مرکزی، ایران و پاکستان روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری گفته است: مسیر عبور افغانستان برای فایق آمدن به کشت محصولات کشاورزی غیرقانونی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های هماهنگ و درازمدت به همراه همکاری‌های بین‌المللی می‌باشد.

سه محور راهبردی مبارزه با مواد مخدر

این مقام سازمان ملل در سخنانش اظهار کرده است: این امر ایجاب تاکید برابر روی توان‌مندسازی کشاورزان افغان به وسیله فعالیت‌های درآمدزای بدیل، محو محصولات کشاورزی غیرقانونی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را می‌نماید، در حالی‌که تلاش برای کاهش میزان تقاضا به مواد مخدر با توسل به اقدامات پیش‌گیرانه و درمانی نیز در این زمینه کارساز می‌باشد.

تحول بنیادی در بازار مواد مخدر

به گفته او، کاهش در قیمت و تولید خشخاش، حاکی از تغییر در جهش بازار است که نشانه‌هایی از تولید در کشورهای دیگر دارد؛ آمار کشت یکجا با میزان قیمت و ضبط خشخاش نشان‌دهنده تغییرات بنیادی در بازار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و کشورهای پیرامون آن است.

ابعاد بین‌المللی معضل مواد مخدر

از سوی دیگر، جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان و سرپرست یوناما در این نشست افزوده است: معضل مواد مخدر در افغانستان محدود به مرزهای این کشور نیست، جهش‌های عرضه، تقاضا و قاچاق مواد مخدر، بازیگران افغان و بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

گروه کاری دوحه؛ پل تعامل با جامعه بین‌المللی

سرپرست دفتر هیات معاونت سازمان ملل‌متحد در کابل(یوناما) خاطرنشان ساخت: گروه کاری مبارزه با مواد مخدر که در چارچوب مذاکرات دوحه، به‌عنوان عامل مهم برای تعامل میان مقامات حاکم افغانستان و جامعه بین‌المللی عمل می‌کند، برای تهیه راه حل‌های مشترک مهم می‌باشد.

هشدار جدی: رشد مواد مخدر صنعتی

در گزارش این دفتر به وضوح آمده که پس از اعلام فرمان ممنوعیت مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی به خصوص متامفتامین درحال افزایش است که در مقایسه به ربع سوم سال ۲۰۲۳ موارد ضبط این گونه مواد در افغانستان و کشورهای اطراف آن تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۵۰ درصد می‌رسید.

مواد مخدر صنعتی؛ تجارت جدید گروه‌های جنایی

دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در گزارش خود هشدار داده که با کاهش تولید تریاک به دست آمده از محصولات کشاورزی، مواد مخدر ترکیبی صنعتی به عنوان یک نمونه جدید تجارت برای گروه‌های جرایم سازمان یافته به سبب تولید نسبتا آسان، دشواری در کشف و کمتر وابسته بودن به تغییرات اقلیمی، تبدیل گردیده است.

ضرورت گسترش راهبرد مبارزه به مواد مخدر صنعتی

در این گزارش تاکید صورت گرفته که راهبرد مبارزه با مواد مخدر می‌بایست فراتر از تریاک گسترش یابد و مواد مخدر ترکیبی نیز باید در روندهای نظارت، ضبط و تحلیل و همچنان اقدامات برای کاهش تقاضا به مواد مخدر، در نظر گرفته شود.

