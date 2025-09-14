دیدار نماینده ویژه ترامپ با مقام ارشد طالبان در کابل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آدام بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان، با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که در دفتر عبدالغنی برادر در کابل صورت گرفت، دو طرف علاوه بر بحث درباره وضعیت جاری افغانستان، منطقه و جهان، در مورد روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و آمریکا نیز تبادل نظر کردند.

ملا برادر در این دیدار گفت که اقتصاد افغانستان رو به بهبود است، فساد اداری وجود ندارد و زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراهم شده است.

او همچنین اضافه کرد که از کشت و قاچاق مواد مخدر کاملاً جلوگیری شده، نرخ بیکاری کاهش یافته و ارزش پول افغانی در برابر پول‌های خارجی ثابت مانده است.

بولر نیز که در این دیدار زلمی خلیلزاد را همراه داشت، بر اجرای توافق دوحه تأکید کرد و گفت آمریکا آماده همکاری اقتصادی و تبادل زندانیان با افغانستان است.

گفتنی است توافق صلح بین طالبان و آمریکا که در فوریه ۲۰۲۰ در دوحه قطر صورت گرفت را ملا عبدالغنی برادر از طرف طالبان و زلمی خلیلزاد، نماینده وقت آمریکا در امور افغانستان به امضا رساندند.

