  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

دیدار نماینده ویژه ترامپ با مقام ارشد طالبان در کابل

۲۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۹
کد خبر: 1726814
دیدار نماینده ویژه ترامپ با مقام ارشد طالبان در کابل

آدام بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در کابل دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آدام بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان، با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که در دفتر عبدالغنی برادر در کابل صورت گرفت، دو طرف علاوه بر بحث درباره وضعیت جاری افغانستان، منطقه و جهان، در مورد روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و آمریکا نیز تبادل نظر کردند.

ملا برادر در این دیدار گفت که اقتصاد افغانستان رو به بهبود است، فساد اداری وجود ندارد و زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراهم شده است.

او همچنین اضافه کرد که از کشت و قاچاق مواد مخدر کاملاً جلوگیری شده، نرخ بیکاری کاهش یافته و ارزش پول افغانی در برابر پول‌های خارجی ثابت مانده است.

بولر نیز که در این دیدار زلمی خلیلزاد را همراه داشت، بر اجرای توافق دوحه تأکید کرد و گفت آمریکا آماده همکاری اقتصادی و تبادل زندانیان با افغانستان است.

گفتنی است توافق صلح بین طالبان و آمریکا که در فوریه ۲۰۲۰ در دوحه قطر صورت گرفت را ملا عبدالغنی برادر از طرف طالبان و زلمی خلیلزاد، نماینده وقت آمریکا در امور افغانستان به امضا رساندند.

.......... 

پایان پیام/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha