ادعای مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا: مهاجم کاخ سفید وابسته به طالبان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله اخیر به دو عضو گارد ملی کشور آمریکا در نزدیکی کاخ سفید موجی از نگرانی امنیتی ایجاد کرده است.

سارا آدامز، مأمور پیشین اداره اطلاعات امریکا، در واکنش به این رویداد گفت مهاجم مظنون رحمان‌الله لکنوال، احتمالاً از اعضای گروه طالبان است و دولت باید تأمین مالی یک میلیارد دلاری به طالبان را متوقف کند. گفته شده؛ لکنوال پیش‌تر در استان قندهار افغانستان با نیروهای سیا همکاری داشته و پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان در سال ۲۰۲۱، تحت برنامه پذیرش متحدان وارد کشور آمریکا شده است.

برخی مقام‌های اطلاعاتی، این حمله را اقدامی مرتبط با تروریسم بین‌المللی دانسته‌اند و وضعیت دو سرباز زخمی را وخیم اعلام کرده‌اند.

در پی این حادثه، اداره مهاجرت آمریکا روند بررسی درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها را موقتاً به حالت تعلیق درآورده تا تحقیقات درباره انگیزه و وابستگی مهاجم کامل شود.

................

پایان پیام/