شهادت ۲ نفر در حمله پهپادی اسرائیل به خودروی ون در شرق لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو نفر در پی حمله یک پهپاد اسرائیلی به خودروی ون حامل مسافران در جاده حوش‌السیدعلی در منطقه الهرمل در شرق لبنان به شهادت رسیدند. این حمله، نقضی تازه از سوی رژیم اسرائیل نسبت به توافق آتش‌بس به شمار می‌رود.

همچنین نیمه‌شب گذشته، یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در شهرک جناتا در منطقه صور در جنوب لبنان هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، این حمله موجب زخمی شدن فردی شد که به‌طور اتفاقی در محل حضور داشت و به بیمارستان منتقل شد.

در تحولی مرتبط، «علاء کامل شحاده از نیروهای امنیتی لبنان و اهل شهر مزبود در اقلیم‌الخروب، بر اثر جراحات ناشی از حمله هفته گذشته پهپاد اسرائیلی به خودروی پیک‌آپ در جاده اصلی اقلیم‌الخروب در شهرک سبلین – قضاء الشوف، به شهادت رسید. او هنگام بازگشت از محل خدمت خود در بیروت، به‌طور تصادفی در زمان وقوع حمله در محل حضور داشت و از ناحیه سر به‌شدت زخمی شد و ابتدا به بیمارستان دولتی سبلین و سپس به بیمارستان روم در بیروت منتقل گردید.

در شهرک کفرکلا در جنوب لبنان نیز خبرنگار روزنامه «الاخبار» گزارش داد که یک گروه اسرائیلی پس از نفوذ به داخل این شهرک، دو منزل مسکونی را منفجر کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸