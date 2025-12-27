به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ابو آلاء الولایی با محکومیت شدید انفجار تروریستی در مسجد امام علی(ع)، این جنایت را محصول مستقیم تفکر تکفیریِ تغذیهشده از سوی سرویسهای اطلاعاتی خارجی دانست و تأکید کرد تجربه منطقه نشان داده است جامعه جهانی نهتنها ناتوان، بلکه عملاً بیاراده در برابر تروریسم است.
ابو آلاء الولایی در واکنش به انفجار تروریستی در مسجد امام علی (علیهالسلام)، با بیان اینکه این جنایت هولناک توسط دستانی آلوده و وابسته به تفکر تکفیری انجام شده است، تصریح کرد: این همان اندیشهای است که سالها با حمایت مستقیم و غیرمستقیم دستگاههای اطلاعاتی برخی دولتها تقویت شد؛ دولتهایی که پیشتر از ریخته شدن خون ملتهای منطقه، بهویژه در عراق، ابایی نداشتند.
وی با انتقاد صریح از رویکرد انفعالی نهادهای بینالمللی، اعلام کرد: مناشده و چشمدوختن به جامعه بینالمللیِ مرده، هیچ دستاوردی برای ملتهای مظلوم نداشته و شواهد متعدد تاریخی این واقعیت را اثبات کرده است.
الولایی با تأکید بر ضرورت اقدام میدانی و فوری، از شیعیان سوریه خواست برای حفاظت از جان و موجودیت خود، بدون اتلاف وقت، تدابیر عملی و مؤثر اتخاذ کنند و اجازه ندهند پروژه ناامنسازی و فرقهافکنی تروریستها به اهداف خود برسد.
وی همچنین هشدار داد: آتش افراطگرایی و تروریسم، محدود به یک مذهب یا جریان خاص نخواهد ماند و تمام مؤلفهها و اقشار جامعه سوریه دیر یا زود در معرض این تهدید قرار خواهند گرفت.
این مقام مقاومت در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با تروریسم سازمانیافته، کنار گذاشتن اختلافات، همبستگی ملی و رصّ صفوف ذیل یک چارچوب ملی واحد است؛ چرا که تفرقه، بزرگترین سرمایه تروریسم و حامیان خارجی آن به شمار میرود.
