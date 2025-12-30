دولت احمد الشرع واردات موتورسیکلت را ممنوع کرد!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته ملی واردات و صادرات سوریه روز دوشنبه تصمیم عجیبی صادر کرد که بر اساس آن واردات موتورسیکلتها در تمامی انواع و کاربردها متوقف خواهد شد.
طبق این تصمیم، اجرای رسمی آن از تاریخ 1 آوریل 2026 (12 فروردین 1405) آغاز میشود و از آن زمان ورود هرگونه موتورسیکلت، چه نو و چه دستدوم، به سوریه ممنوع خواهد بود.
در این مصوبه تأکید شده است که موتورسیکلتهایی که پیش از تاریخ اجرای تصمیم وارد کشور شدهاند و معاملات قانونی آنها تکمیل شده است، از این حکم مستثنی هستند.
کمیته ملی واردات و صادرات همچنین اعلام کرد که اداره کل گمرک مسئول اجرای این تصمیم خواهد بود و موظف است اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود موتورسیکلتها از تمامی گذرگاهها را انجام دهد و هرگونه تخلف را مطابق قوانین موجود پیگیری کند.
گفتنی است گزارشها نشان میدهد که پدیده گسترش موتورسیکلتها در سراسر سوریه، بهویژه پس از سقوط بشار اسد، شدت یافته است؛ این وسایل علاوه بر ایجاد مزاحمت شبانهروزی برای شهروندان، روزانه دهها مورد مرگ و جراحت بهدنبال دارند.
