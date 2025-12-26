  1. صفحه اصلی
محکومیت حمله تروریستی به مسجد امام علی(ع) شهر حمص از سوی مجمع اهل‌بیت(ع) سوریه

۶ دی ۱۴۰۴ - ۰۱:۳۲
کد مطلب: 1766458
مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در بیانیه‌ای حمله تروریستی به مسجد امام علی(ع) در شهر حمص سوریه را به‌شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی وقوع حمله تروریستی به مسجد امام علی(ع) در شهر حمص سوریه که به شهادت و زخمی‌شدن شماری از نمازگزاران انجامید، مجمع اهل‌بیت(ع) سوریه با صدور بیانیه‌ای این اقدام را به‌شدت محکوم کرد.

در این بیانیه، این حادثه به‌عنوان تعرضی آشکار به قداست مساجد و ارزش‌های انسانی توصیف شده و با خانواده‌های شهدا و مردم حمص ابراز همدردی شده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

جنایت تروریستی که مسجد امام علی(ع) را در شهر حمص هدف قرار داد و به شهادت و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران بی‌دفاع انجامید، تجاوزی آشکار به قداست خانه‌های خدا و نقضی خطرناک نسبت به حرمت جان انسان‌ها و تعدی به همه ارزش‌های دینی، معیارهای اخلاقی و اصول انسانی است.

مرتکبان این عمل جنایتکارانه با هدف قرار دادن مکان عبادت و جمعی از نمازگزاران بی‌گناه، ثابت کردند که از هرگونه وابستگی دینی یا انسانی بی‌بهره‌اند و کاملاً از وجدان و مسئولیت اخلاقی تهی هستند.

ما ضمن ابراز صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها و همدردی‌های خود به خانواده‌های شهدا و مردم شریف شهر حمص در این مصیبت دردناک، از خداوند متعال مسئلت داریم شهدای این حادثه را مشمول رحمت گسترده خویش قرار دهد، به مجروحان شفای عاجل عنایت فرماید و سوریه و مردم آن را از شر خشونت و ترور محفوظ بدارد و امنیت و ثبات را به این کشور بازگرداند.

و الله ولی التوفیق

مجمع اهل‌بیت(ع) سوریه
۵ رجب‌المرجب ۱۴۴۷

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

