به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید صدرالدین قبانچی، خطیب نماز جمعه نجف اشرف، در خطبه‌های روز گذشته این شهر با لحنی قاطع هرگونه پیشنهاد یا بحث درباره عادی‌سازی روابط عراق با رژیم اسرائیل را رد کرد و آن را مغایر با قوانین کشور دانست.

او تأکید کرد که چنین اظهاراتی باید با پیگرد قانونی مواجه شود.

قبانچی مستقیماً به سخنان اخیر لوئیس رافائل ساکو، رهبر کلیسای کلدانی عراق، درباره امکان عادی‌سازی روابط واکنش نشان داد و این دیدگاه را مردود خواند.

وی با اشاره به ادامه تجاوزهای اسرائیل به سوریه و لبنان و همچنین کشتار بیش از ۶۰ هزار فلسطینی ـ از جمله ده‌ها هزار زن و کودک مفقود زیر آوار ـ رژیم صهیونیستی را «رژیم تروریستی» نامید که این توصیف مورد اجماع جهانی است.

خطیب جمعه نجف همچنین سفر اخیر رئیس‌جمهور پاکستان به عتبات عالیات را نشانه‌ای مثبت از گسترش تشیع و بازگشت امت اسلامی به اهل‌بیت(ع) دانست و آن را شکست جریان‌های تکفیری توصیف کرد.

وی در ادامه، حذف ارتفاعات جولان از نقشه رسمی سوریه توسط دولت موقت این کشور را همراه با اظهارات وزیر جنگ اسرائیل درباره تداوم اشغال، نشانه‌ای از همدستی میان دمشق و تل‌آویو برشمرد و از سکوت اتحادیه عرب و حامیان عادی‌سازی روابط انتقاد کرد.

..........................

پایان پیام