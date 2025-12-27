تشییع شهدای حمله تروریستی در مسجد جامع امام علی(ع) سوریه + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهدای حمله تروریستی در مسجد جامع امام علی (ع) در وادی الذهب حمص در سوریه تشییع شدند.

روز گذشته انفجار بمب در مسجد امام علی بن ابی‌طالب(ع) شهر حمص سوریه در زمان برگزاری نماز جمعه، موجب شهادت و زخمی شدن ده‌ها نمازگزار شد.

شخصیت‌های دینی و سیاسی و همچنین چندین کشور از جمله ایران، عراق، یمن و گروه‌های سیاسی و دینی همچون انصارالله با انتشار بیانیه‌هایی حمله تروریستی به نمازگزاران در مسجد امام علی بن ابی‌طالب(ع) محله وادی الذهب شهر حمص سوریه را محکوم کردند.



