اعتراف پس از ۲۲ سال؛ جزئیات و ماجرای لو رفتن فرزندان صدام در موصل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نواف الزیدان، از رهبران قبایل استان موصل، پس از ۲۲ سال سکوت، جزئیات جدیدی از ماجرای کشته شدن عُدی و قُصی حسین، فرزندان صدام حسین، فاش کرد.

او در مصاحبه‌ای مطبوعاتی تأیید کرد که خود شخصاً محل اختفای دو پسر دیکتاتور سابق عراق را به نیروهای آمریکایی اطلاع داده است.

الزیدان گفت تصمیم برای همکاری با آمریکایی‌ها آسان نبود؛ اوضاع امنیتی و سیاسی عراق در سال ۲۰۰۳ کاملاً آشفته بود و این اقدام او به تغییر مسیر رویدادهای تاریخی کمک کرد.

وی شرح داد که یک روز پیش از عملیات، از خانه خارج شد و به یکی از کاخ‌های ریاست‌جمهوری سابق رفت که نیروهای آمریکایی در آن مستقر بودند. با وجود ندانستن زبان انگلیسی، با کمک مترجم اطلاعات حیاتی را منتقل کرد.

عملیات نیروهای ویژه آمریکا در ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۳ منجر به کشته شدن عدی و قصی به همراه مصطفی، نوه ۱۴ ساله صدام، و یکی از محافظانشان در منزل شخصی الزیدان در منطقه الدور شد.

نیروهای آمریکایی در آن زمان اعلام کردند اطلاعات از یک خبرچین محلی دریافت شده و بعداً تأیید شد که این فرد جایزه ۳۰ میلیون دلاری تعیین‌شده را دریافت کرده است.

این افشاگری جدید، ابهامات باقی‌مانده درباره هویت خبرچین را برطرف می‌کند و تصویری روشن‌تر از پشت پرده یکی از عملیات کلیدی جنگ عراق ارائه می‌دهد.

