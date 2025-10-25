به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در کتابهای درسی سال نهم سوریه که توسط وزارت آموزش و پرورش حکومت جولانی منتشر شده، صدام حسین به عنوان شهید معرفی شده است.
این اقدام حکومت جولانی در حالی صورت گرفت که صدام حسین یک دیکتاتور بعثی بود و در کشور عراق، تحسینش ممنوع است. صدام حسین مسئول جنایات گسترده و نقضهای حقوق بشری در طول سالهای حکومتش شناخته میشود.
با این حال، پارادوکس آشکار در این است که گروههای افراطی وابسته به حکومت جولانی، مدافعان واقعی سرزمین سوریه در برابر متجاوز را تروریست و مجرم میدانند و به جای قدردانی از فداکاریها و شهادت آنان، از بدترین القاب برایشان استفاده میکنند. این تضاد در مواجهه با تاریخ و واقعیتهای میدانی، انتقادهای فراوانی را در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی از حکومت جولانی به دنبال داشته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما