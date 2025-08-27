گزارش ابنا از اقدامات اربعینی هیأت رزمندگان اسلام؛ از اعزام ۶۰ سخنران و مداح تا آموزش ۲۵۰۰ خادم

به گزارش خبرگزاری اهلبت(ع) ـ ابنا ـ سردار علیاکبر مداحی مدیر ستاد مرکز هیأت رزمندگان اسلام در نشست خبری که روز چهارشنبه در فاطمیه بزرگ تهران برگزار شد، با اشاره به اقدامات و فعالیتهای هیأت رزمندگان اسلام در اربعین حسینی امسال، اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ موکب در هیأتهای رزمندگان وجود دارد که هر استان برای خود به صورت جداگانه ستاد اربعین حسینی دارد.
وی افزود: در سال ۹۵ ستاد فرهنگی اربعین حسینی شکل گرفت که شامل کمیته فرهنگی عراق با مسئولیت حجتالاسلام والمسلمین ابوذری و کمیته فرهنگی ایران با مسئولیت حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمدی بود. این بزرگواران از هیأت رزمندگان اسلام درخواست کردند کمیته مراسم علاوه بر پشتیبانی داخلی، برای سایر موکبهای اربعین حسینی هم اعزام سخنران و مداح داشته باشد، لذا از همان زمان بنده علاوه بر خدمت در هیأت رزمندگان، مسئول کمیته مراسم ستاد فرهنگی اربعین نیز شدم.
مداحی گفت: از میان بیش از سه هزار موکب فعال در اربعین حسینی که در مرزها، داخل عراق و شهرهای مرزی ایران خدمت میکنند، حدود ۱۰۰ موکب مراسم بزرگ با جمعیت بالا و پخش رسانهای دارند. امسال ۵۱ موکب از ما درخواست پشتیبانی داشتند که کمیته مراسم توانست با وجود مشکلات بلیط و تأخیر سهروزه در آغاز پخش زنده، ۶۰ سخنران و مداح را اعزام کند.
وی با بیان اینکه این ۵۱ موکب شامل ۱۰ موکب در نجف، ۲۰ موکب در مسیر پیادهروی و ۲۰ موکب در کربلا بودند، خاطرنشان کرد: این موکبها طی ۱۰ روز بیش از سه هزار برنامه در سه وعده صبح، ظهر و شب بعد از نماز جماعت برگزار کردند.
مدیر ستاد مرکز هیأت رزمندگان اسلام با اشاره به برنامههای رسانهای اربعین حسینی گفت: در هفته اول دعای کمیل از موکب امام رضا(ع) در عمود ۲۸۵ توسط سید رضا نریمانی قرائت و از شبکه افق پخش شد، همچنین دعای ندبه صبح جمعه از شبکه یک با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و مداحی حاج مهدی سروری روی آنتن رفت.
وی ادامه داد: در هفته دوم، شب و روز اربعین حسینی دعای کمیل و ندبه از موکب مرکزی احبابالرضا(ع) با قرائت حاج مهدی سلحشور و حاج محمدرضا بذری پخش شد، همچنین دعای ندبه ویژه از موکب محبان علیبنابیطالب(ع) در بابالقبله با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین پناهیان و مداحی حاج مهدی سماواتی از شبکه قرآن روی آنتن رفت.
مداحی تصریح کرد: علاوه بر پخش زنده دعاها، زیارت اربعین حسینی نیز در چندین نوبت از شبکههای یک، قرآن و افق با قرائت مداحان مختلف از جمله حاج مهدی سلحشور، حاج عباس حیدرزاده و حاج مهدی سماواتی پخش شد، همچنین هشت پخش زنده سخنرانی و روضه از شبکه قرآن و ۲۸ سخنرانی ضبطشده به شبکههای مختلف سیما ارسال گردید.
وی از برقراری پنج ارتباط زنده رادیویی از موکب محبان علیبنابیطالب(ع) خبر داد و گفت: سخنرانان اعزامی شامل حجج اسلام والمسلمین ناصر رفیعی، مسعود عالی، حاج علیاکبری، علیرضا پناهیان، مهدی ماندگاری، میرهاشم حسینی، حاجابوالقاسم دولابی، محمدجواد نظافت، سید حمید میرباقری، علی ثمری، سید حسین آقامیری، حاجتی، تراشیون، موسوی مطلق، مصطفی کرمی، خواجوی، علی سعیدیان، حسین کاردان، احمد پناهیان، جواد محمدزمانی، مهدی صبوحی، نصیری و مجتبی سفیدی بودند.
۸ هزار تریلی تجهیزات و نذورات موکبهای ایرانی در اربعین حسینی به عراق منتقل شد
در ادامه این نشست، سردار علی محمدی جانشین قرارگاه مرکزی اربعین حسینی اظهار داشت: از سال ۹۲ بهصورت رسمی مواکب ثبت شدند، در حالیکه پیش از آن غیررسمی فعالیت میکردند، همه این مواکب باید در ساختار ستاد بازسازی عتبات عالیات ثبت شوند و هیچ موکبی بدون مجوز این ستاد اجازه فعالیت ندارد.
وی با بیان اینکه حدود ۸ هزار تریلی امسال از کل مواکب جمهوری اسلامی از کشور خارج و ظرف ۷ تا ۸ روز از گمرک عبور کردند، گفت: همکاری کشور عراق در این زمینه بسیار خوب بود.
وی تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ موکب ایرانی امسال فعال بودند که ۱۷۰ موکب از مجموعه هیأت رزمندگان در شهرهای مختلف مستقر و صفر تا صد کارها را خودشان انجام دادند، این مواکب در نجف، کربلا، کوفه، کاظمین و سامرا خدمترسانی کردند که برخی همچون موکب یزد، ورامین و اصفهان بسیار پرقدرت عمل کردند.
سردار محمدی، با اشاره به سیاست رهبر معظم انقلاب مبنی بر میزبانی مشترک با عراقیها تأکید کرد: در ابتدا چند موکب مشترک داشتیم اما اکنون ۶۷ موکب مشترک داریم که با استقبال دو طرف روبهرو شده است، نگاه رهبر معظم انقلاب نیز این است که میزبانی را از عراقیها نگیریم و این روند پایدار باشد.
وی ادامه داد: همه اقلام باید مورد تأیید کشور عراق باشد، برای نمونه عراق اجازه ورود سیب را نمیدهد و همچنان قانونی از زمان صدام باقی مانده که سیب باید از لبنان وارد شود، بنابراین سیب دماوند و تبریز با وجود کیفیت بالا قابل انتقال نیست. تمام اموال و نذورات در گمرک ایران پلمب شده و سپس ارسال میشود.
جانشین قرارگاه اربعین حسینی خاطرنشان کرد: مواکب ایرانی معمولاً زودتر از موعد فعالیت خود را آغاز میکنند، در حالی که عراقیها از ۱۰ ماه صفر شروع میکنند و در ۲۰ صفر مواکب خود را جمع میکنند، اما مواکب ایرانی بعد از ۲۰ صفر نیز برای زائرانی که میمانند خدمات ارائه میدهند.
وی شرایط برپایی مواکب در گرمای بالای ۵۰ درجه را بسیار دشوار دانست و گفت: موکبها بدون ژنراتور، گازوئیل، برق و کولر امکان استقرار ندارند، اما به لطف اهلبیت و اخلاص خادمان، این خدمترسانی ادامه دارد.
مسئول کمیته مستندسازی قرارگاه اربعین حسینی، درباره فعالیتهای رسانهای نیز ابراز کرد: این کمیته چهار تیم فیلمبردار و عکاس دارد که با ۱۲ سال تجربه، مستندها و آثار ارزشمندی تولید کردهاند، سالانه حدود ۱۵۰ ساعت فیلم مفید ضبط میشود و دستنوشتههای زائران هم جمعآوری و در قالب کتاب چندصدصفحهای منتشر و در اسناد نگهداری میشود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز در مرزها ایجاد شده، شایسته زائران است، بهطوری که در سالهای گذشته مردم تا ۲۰ ساعت در مرز مهران معطل میشدند، اما اکنون زمان انتظار به کمتر از ۶ دقیقه رسیده است.
رویکردهای فرهنگی اربعین حسینی در هیأت رزمندگان اسلام
حجتالاسلام والمسلمین احمد پناهیان، مسئول کمیته جوانان و نوجوانان قرارگاه اربعین حسینی هیأت رزمندگان اسلام در این نشست اظهار داشت: موضوع اربعین حسینی بهویژه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن بسیار قابل تأمل است و باید فلسفه اصلی و هدف نهایی این معجزه بزرگ الهی تبیین شود.
وی افزود: دبیرخانه فرهنگی قرارگاه اربعین حسینی در طول سال فعال است و بهطور میانگین هر ماه یک جلسه کارگروه اندیشهورز برگزار میکند و در دو ماه منتهی به اربعین حسینی، این جلسات هر دو هفته یکبار تشکیل میشود، در این کارگروهها با بهرهگیری از منویات رهبر معظم انقلاب و نیز آسیبشناسی پژوهشگاهها و نهادهای مرتبط، رویکردهای اصلی همان سال متناسب با شرایط روز اعلام میشود.
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان ادامه داد: در آسیبشناسیهای انجامشده، حدود ۱۰ آسیب فرهنگی شناسایی شد. بر این اساس، دو رویکرد اصلی برای اربعین حسینی امسال تعیین شد از جمله آن، نخست تقویت معرفت، معنویت و شور و عشق حسینی و دوم بهروز رسانی شعار اصلی امام حسین(ع) یعنی «هیهات منالذله» متناسب با شرایط روز که به تعبیر شهید مطهری باید «شمر زمان» شناخته شود تا جبهه حق و باطل به روشنی مشخص گردد.
وی با اشاره به شعار سال اربعین حسینی «إنا علی العهد»، گفت: این شعار در قالبهای گوناگون ازجمله تصاویر، طرحها و عکسنوشتهها تبیین و ترویج شد، همچنین مسابقاتی با موضوع روایت موکب و نیز مسابقه دلنوشتهها و خاطرات زائران برگزار شد.
مسئول کمیته جوانان و نوجوانان قرارگاه اربعین حسینی خاطرنشان کرد: در تاریخ ۲۶ تیرماه همایشی با حضور حدود ۵۰ نفر از مسئولان فرهنگی مواکب برگزار شد که طی آن آخرین رویکردها، دستورالعملها و وظایف تبیین شد، بهعنوان نمونه حداقل ۱۲ وظیفه برای مسئول فرهنگی موکب مشخص شد، همچنین طرحی با عنوان «موکب تراز» ارائه شد که در آن یک موکب مطلوب اربعینی با خدمات جامع فرهنگی و دینی تعریف میشود.
وی تأکید کرد: برگزاری دقیق و منظم سه نوبت نماز روزانه در موکبها، فضاسازی داخلی و محیطی موکبها، تبلیغات فرهنگی با توجه به دفاع مقدس ۱۲ روزه و تقویت ماهیت ضد استکباری و ضد صهیونیستی اربعین حسینی در این ایام مد نظر مسئولان بود.
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان اظهار کرد: برای تقویت محتوای فرهنگی، اطلاعاتی در اختیار مسئولان فرهنگی مواکب قرار گرفت، همچنین اطلاعاتی شامل محتوا به زبانهای خارجی توزیع شد.
مسئول کمیته جوانان و نوجوانان قرارگاه اربعین حسینی هیأت رزمندگان اسلام، ادامه داد: در فضای مجازی نیز هیأت رزمندگان اسلام ۹ ظرفیت فعال دارد، یک سایت رسمی و ۷ کانال در پلتفرمهای مختلف مانند سروش، روبیکا و اینستاگرام فعالیت میکنند، همچنین طی یک ماه گذشته، نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش تولید محتوا در قالب متن، تصویر و صوت داشتهایم.
مبلغان زباندان، صدای واحد اربعین حسینی را جهانیتر کردند
در ادامه سردار سید باقر سادات حسینی مسئول کمیته فرهنگی قرارگاه اربعین حسینی هیأت رزمندگان اسلام گفت: امیرمؤمنان علی(ع) در روایتی فرمودند: «ان زیارتنا انما هی تجدید العهد و المیثاق المأخوذ فی رقاب العباد.» این روایت محور محتوایی حرکت جهادی و حماسه عظیم اربعین حسینی امسال قرار گرفت، معنای روایت این است که زیارت تنها یک علت دارد و آن اقامه این فریضه و تکلیف الهی، یعنی تجدید عهد و میثاق با امام حسین(ع) است.
وی افزود: مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بر عمق و غنابخشی به حرکت اربعین حسینی تأکید دارند و هرچه جلوتر میرویم، این حماسه عظیم الهی و دستاورد فرهنگ ناب اسلام محمدی روزبهروز غنیتر میشود.
سردار سادات حسینی ادامه داد: طی چند سال اخیر، در کمیته محتوایی اربعین حسینی اقداماتی انجام شده که از جمله آن انتشار کتابی درباره زیارت و معارف عاشورایی است. این کتاب که پیشتر با عنوان «اربعین» منتشر میشد، امسال با نام «انا علی العهد» چاپ شده و محتوای آن شامل مجموعهای از آیات و روایات درباره زیارت اهل بیت(ع) است که با نگاه امامین انقلاب و توسط محققان کمیته محتوایی تنظیم شده است، بهعلاوه، با توجه به فضای مقاومت و جنگ ۱۲ روزه غزه، ضمیمهای درباره فلسطین و مقاومت نیز به کتاب افزوده شد، این اثر بهعنوان کتاب مرجع در اختیار مبلغان قرار گرفت تا در حوزه تبیین فرهنگ اربعین حسینی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تولید محتوا و مدیریت محتوایی تنها به انتشار کتاب محدود نمیشود، بلکه در هیأت رزمندگان اسلام، بخشهای آموزشی و علمی بهطور مستمر فعال هستند، این فعالیتها شامل آموزش مبلغین در طول سال، چه بهصورت حضوری و چه مجازی است و ثمره آن در ایام اربعین حسینی بهخوبی دیده میشود.
مسئول کمیته فرهنگی قرارگاه اربعین تأکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات امسال، حضور گسترده مبلغان در مواکب بود که بسیار مورد استقبال قرار گرفت، مبلغان علاوه بر برگزاری نماز جماعت، در تبیین معارف دینی و پیوند امت اسلامی نقشآفرینی کردند، برخی از آنان به دو یا سه زبان با زائران خارجی گفتوگو میکردند و این مسئله موجب تحکیم ارتباطات میان جوامع مختلف و تقویت حرکت تمدنی اربعین حسینی شد، همان حرکتی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید داشتهاند.
وی تصریح کرد: مبلغان علاوه بر ایراد منبر، نشستهای پرسش و پاسخ، جلسات مشاورهای و برنامههایی ویژه کودکان و خانوادهها برگزار کردند، همچنین از طریق فضاسازی هنری و تصویری، پیامهایی درباره قیام امام حسین(ع)، جهاد، شهادت، مقاومت و بهویژه جنگ ۱۲ روزه ارائه شد، امسال جریان ضد استکباری و ضد صهیونیستی اربعین حسینی گستردهتر از گذشته بود و با همراهی و شور زائران از کشورهای مختلف، نمود ویژهای پیدا کرد.
آموزش ۲۵۰۰ خادم و تولید آثار علمی و فرهنگی در کمیته خواهران اربعین
خانم دکتر مینو اصلانی، مسئول کمیته خواهران قرارگاه اربعین هیات رزمندگان اسلام نیز اظهار داشت: در کمیته خواهران قرارگاه اربعین با همکاری مرکز حوزه علمیه خواهران قم آموزشهایی به صورت آنلاین و آفلاین برای خادمین تدارک دیده شد که در مجموع ۱۶ ساعت بود و بر اساس آمار، ۲۵۴۶ نفر در این دورهها شرکت کردند. محتوای آموزشها شامل آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم عراق، مخاطبشناسی، جایگاه زن در مقاومت و به ویژه مقاومت مردم غزه بود که در قالب شش سرفصل ارائه شد و با استقبال بسیار خوبی مواجه گردید.
وی افزود: برگزاری پنج نشست تخصصی ملی و بیش از ۶۰ نشست تخصصی استانی از دیگر اقدامات این کمیته بود که یکی از نشستها بینالمللی با حضور بانوانی از پاکستان، هند، عراق و ایران برگزار شد. ماحصل این نشستها در قالب کتاب و مجموعه مقالات منتشر خواهد شد. در این مدت پنج مقاله علمی ـ پژوهشی و ۲۵ مقاله علمی ـ ترویجی تولید شد که انشاءالله به زبانهای عربی و انگلیسی نیز ترجمه خواهد شد تا در نهضت مقاومت زنان اثرگذار باشد.
اصلانی با اشاره به محور تولید محتوا گفت: برای موکبهای اربعین محصولاتی در موضوعات آداب و رسوم مردم عراق، اهمیت زیارت اربعین، احکام بانوان، مقاومت و مظلومیت مردم غزه و همچنین موضوع فرزندآوری بر اساس آیات و روایات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب تولید و توزیع شد.
وی ادامه داد: هفت سخنران ملی، کشوری و بینالمللی در اربعین حضور یافتند و علاوه بر سخنرانی در مواکب، از طریق پلتفرمهای مختلف نیز برنامههای زنده اجرا شد که بسیار اثرگذار بود. همچنین گروه بینالمللی تواشیح بانوان پیش از برخی سخنرانیها اجرا داشت که مورد استقبال فراوان بانوان عراقی قرار گرفت و حتی از عتبه حسینی درخواست آموزش این گروه مطرح شد.
مسئول کمیته خواهران قرارگاه اربعین خاطرنشان کرد: همکاریهای متعددی نیز با نهادهای مختلف داشتیم از جمله دبیرخانه فلسطین مجلس شورای اسلامی برای برپایی موکب مقاومت و راهپیمایی مقاومت در عراق.
وی همچنین از انتشار سه جلد کتاب با همکاری کمیته فرهنگی آموزش اربعین خبر داد و افزود: شعر بانوان آیینی در تهران، قم و کربلا برگزار شد که در نشست کربلا حدود ۲۲۰ بانوی شاعر آیینی شبکهسازی شدند. در نهایت اولین کتاب شعر با عنوان «یک آسمان ستاره» شامل ۴۰ قطعه شعر از بانوان شاعر آیینی منتشر گردید.
