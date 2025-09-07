به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع)- ابنا- تاریخ معاصر عراق از زمان دیکتاتوری صدام تا حمله آمریکایی‌ها به عراق و پس از آن آغاز پروژه آمریکایی صهیونیستی داعش و تا زمان کنونی دارای عبرت ها و نکات مهمی است که لازم است کشورهای منطقه بویژه همسایگان عراق از آن مطلع باشند چرا که امروز عراق به دلیل موقعیت استراتژیک و بافت فرهنگی و دینی همچنان مورد توجه آمریکا است پیشرفت عراق و اتحاد این کشور با ایران و سایر کشورهای همسایه به ضرر منافع آمریکایی‌ها است از این رو آنها بر خود لازم می دانند که پایگاه نظامی و اجتماعی خود را در عراق همچنان حفظ کنند و مانع از اتحاد و همکاری عراق و ایران باشند.

«زینب بصری» بانوی طلبه اهل بصره عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا به تشریح تاریخ معاصر عراق و تبیین توطئه‌های آمریکا علیه کشورهای منطقه و اختلاف افکنی میان دو ملت ایران و عراق پرداخت:

ابنا: در دوران دیکتاتوری صدام شرایط عراق در بعد اجتماعی، مدارس، دانشگاه‌ها و وضعیت اقتصادی چگونه بود؟ اگر از آن زمان خاطراتی دارد بفرمایید بویژه در شهرهای مذهبی برخورد بعثی‌ها با شیعیان و علما و زنان شیعه چگونه بود؟

همه ما می‌دانیم که حکومت دیکتاتوری صدام یک حکومت دست نشانده از طرف آمریکا بود و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روی کار آمد که از یک طرف به عنوان همسایه دشمن برای تضعیف ایران باشد و همواره دشمنی بین دو کشور وجود داشته باشد و از سوی دیگر مردمی که خواهان پیشرفت و استقلال همچون انقلاب اسلامی در عراق هستند، سرکوب شوند. اگر عراق سربلند و شکوفا و قوی مثل قبل از صدام می‌ماند با ایران متحد می‌شد و تبدیل به یک نیروی قدرتمند در خاورمیانه می‌شد و این یک مشکل بزرگ برای آمریکایی‌ها بود.

صدام در دوران حکومتش سرمایه‌های نفتی عراق را نابود کرد. تمام پروژه‌های دولتی و برنامه‌های هسته‌ای عراق را که تقریبا سال ۷۰ میلادی شروع شده بود را با نابودی پایگاه‌های هسته‌ای به آن پایان داد. کارگاه‌های صنعتی، مراکز و فعالیت‌های دینی و فرهنگی را تعطیل کرد. علمایی چون محمد باقر صدر را شهید کرد، چرا که شهید صدر در نظر داشت؛ انقلابی مثل انقلاب ایران در عراق برپا کند، اما صدام او سایر جوانان پیرو وی را به شهادت رساند.

بعد از سقوط صدام شاهد گورهای دسته جمعی بودیم که بسیاری از جوانانی که توسط بعثی‌ها ربوده شده بودند و به زندان ها منتقل شدند در آن گورها زنده به گور شدند.

صدام در دوران حکومتش، کشور را از لحاظ اقتصادی به پایین ترین سطح ممکن رسانده بود. کشوری جنگ زده که تاریخ جنگ هشت ساله با ایران و کویت و آمریکا را در کارنامه خود داشته شد و جنگ های سی ساله این کشور را فقرزده کرده بود و در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل به یک کشور عقب افتاده شده بود.

رفتار صدام با مردم متدین از لحاظ سیاسی دیکتاتوری بود

در آن دوران هر کسی کمتر نشانی از دین یا حجاب، کتاب قرآن و مفاتیح داشت و یا مجلس روضه امام حسین(ع) می‌گرفت، بازداشت و بعد از آن به قتل می‌رسید . قبل از سقوط رژیم صدام فکر می‌کردیم جوان‌های ما در زندان هستند، اما بعد از سقوط صدام متوجه شدیم خیل کثیری از آن شهید شده و در گورهای دسته جمعی دفن شدند. این گورها توسط بعثی‌های بازداشت شده و طی اعتراف آنها پیدا شد.

رفتار صدام با مردم متدین از لحاظ سیاسی دیکتاتوری بود و به محض اینکه کلمه‌ای با او مخالفت می‌شد،حتی اگر فرد مخالف، صد درصد بعثی بود، اما مصلحت صدام را رعایت نمی‌کرد فورا اعدام می‌شد.

در زمان صدام، حجاب در دانشگاه‌ها و مراکز علمی ممنوع بود و دختران محجبه همچون دختر عموهایم بازداشت می شدند و پدر وعموهایم به جرم دوستی با محمد باقر صدر بازداشت می‌شدند . خاطرات زیادی در باره ظلم صدام وجود دارد خاطراتی مثل بازداشت جوان‌ها جلوی چشم خانواده‌ها به جرم همکاری با شهید صدر. صدام تصمیم گرفته بود جوان‌ها را در حزب بعث به کار بگیرد، اما شهید محمد باقر صدر فتوا داده بود،ثبت نام در حزب بعث حرام است.

فرار جوانان مومن عراقی به ایران و تشکیل سپاه بدر

با شروع جنگ ۸ ساله با ایران، هر جوان متدینی که نمی‌خواست به جبهه برود، زندانی و اعدام می‌شد، از این رو جوانان ناچار می شدند، فرار کنند و اگر به زور به جنگ برده می‌شدند، خود را به عمد تسلیم نیروهای ایرانی می‌کردند تا به عنوان اسیر از حکم ظامانه صدام فرار کنند. در حالی که اگر جوانی وارد حزب بعث می‌شد و با ایران می‌جنگید در ناز و نعمت زندگی می‌کرد، اما جوانان مومن عراقی اسیر شدن در ایران را بر داشتن زندگی با رفاه کامل زیر سایه بعثی‌ها ترجیح می‌دادند.

جوان هایی که خود را تحویل ایران می‌دادند به عنوان توابین شناخته می‌شدند، انسان های مومنی که بعدها به سپاه بدر معروف شدند و علیه بعثی‌ها در کنار ایرانی‌ها می‌جنگیدند.

ابنا: بعد از حمله آمریکا به عراق شرایط امنیتی و اجتماعی عراق چگونه بود و اقشار مختلف مردم چه وضعیتی داشتند؟ اگر خاطراتی از آن دوران دارید مطرح کنید.. حضور نیروهای آمریکایی در تغییر فرهنگ دینی مردم چقدر اثر گذار بود و تهاجم فرهنگی آمریکا چه تاثیری در عراق داشت؟

پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ وضع امنیتی و اجتماعی ما بسیار نابه هنجار بود. سقوط رژیم بعث موجب فروپاشی سریع نهادهای دولتی شد و نا امنی، سریع سراسر عراق را فراگرفت. نیروهای آمریکایی با ظاهر خطرناک و به همراه تانک‌های خود در خیابانها و شهرهای عراق حرکت می‌کردند و اشخاصی را زیر نظر داشتند که ممکن بود برای آمریکا تهدید ایجاد کنند. این افراد از کسانی بودند که از ایران آمده بودند همچون ابومهدی المهندس و یا برخی از علما. برخی از این افراد مثل سید محمد باقر حکیم در نجف ترور شدند و ترورها با آمدن آمریکایی ها به عراق شدت گرفت. همان ترورهایی که در سال ۱۹۷۹ و شهادت شهید صدر انجام می شد به منظور حذف افراد مومن وابسته با انقلاب ایران مجدد در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفت.

بعد از فروپاشی نهادهای دولتی شاهد افزایش خشونت و بروز اختلافات قومی، قبیله‌ای و عشایری و هرج و مرج بودیم. ظهور گروه‌های مسلح که اکثرا از بعثی‌های دارای سلاح بودند به ناامنی وضع موجود کمک می‌کرد. بعد از ۲۰۰۳ قتل عام، خشونت و دزدی در این برهه افزایش یافت. اقشار مختلف مردم و برخی از شیعیان از قدرت گیری سیاسی سود بردند. کردها و سنی‌ها نیز پست‌های سیاسی گرفتند اما فساد سیاسی، بیکاری، خدمات ضعیف برق، آب، ناامنی و آوارگی زیاد شده بود و همه این‌ها به دلیل حضور آمریکا در عراق بود که اوضاع را متشنج می‌کرد.

در این میان نیروهای مسلح «جیش المهدی» به سرکردگی مقتدا صدر روی کار آمد و تصمیم داشتند با آمریکایی‌ها بجنگند. جیش المهدی در اوایل سقوط صدام همه خوب یا بد نبودند، بلکه یک جنبش مسلح مردمی بودند و متاسفانه بیشتر بعثی‌ها با ظاهر مومنانه جذب این گروه شده بودند و به عنوان مجاهد متدین خود را جلوه دادند همین امر موجب افزایش نا امنی در خیابان‌های عراق شد.

ابنا: بعد از حمله آمریکا وضعیت فرهنگی جوانان عراقی بویژه در شهرهای غیر مذهبی عراق چگونه شد؟ در حال حاضر وضعیت فرهنگی دانشگاه ها و مدارس عراق چگونه است ؟

اولین اقدامی که آمریکایی‌ها در بدو ورود به عراق انجام دادند، وارد کردن ماهواره‌ها به عراق به طور وسیع بود. این در حالی است که یک کشور جنگ زده نیازمند گندم و مایحتاج اصلی بود نه ماهواره و این زنگ خطری برای فرهنگ مردم عراق بود، آنها می‌خواستند فرهنگ مردم عراق که فرهنگی قومی، عشایری، عرب، غیرتمندی و رعایت اصول عربی همچون؛ احترام به بزرگسالان و حل مشکلات یکدیگر بود را تغییر دهند. واردات ماهواره توانست فرهنگ جوانان را عوض کند به طوری که برخی از مناطق بغداد تا شمال عراق محل تجمع کردها و برخی سنی‌ها غرب گرا هستند و نمادهای زندگی غربی را می‌بینیم، اما در شهرهایی مثل نجف، کربلا، بصره، العماره شهرهای شیعه در جنوب نمادهای دینی را همچنان حفظ کردند.

نهضت حسینی توطئه آمریکا علیه جوانان عراقی را خنثی می‌کند

البته در سال های اخیر اینترنت بیشتر از ماهواره‌ها بر روی فرهنگ جوانان اثر گذار شده است. در واقع تغییر فرهنگ مشکل جهانی شده و تنها منحصر به عراق نیست. اما هنوز شهرهای شیعه عراق رنگ دینی دارند و به برکت حضور امامان معصوم در عراق و عزداری ابا عبدالله الحسین (ع) همین جوانان عراقی با آمدن اربعین سنگ تمام می‌گذارند و این نهضت حسینی موجب شده فرهنگ عراق حفظ شود. احیای نهضت عاشورا و خدمت به زوار ابا عبدالله الحسین(ع) به زندگی جوانان و عراق برکت داده و آنها را انشاءالله از دسیسه های دشمنان دور می کند.

تهاجم فرهنگی غرب در عراق اثر گذاشته اما دست خدا و حب اهل بیت(ع) و فطرت پاک جوانان آنها را نجات می دهد. اربعین همه توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند. در اربعین همین جوانان به زوار امام حسین(ع) خدمت می کنند. نمی توانیم گزارش دقیقی بدهیم که چه تعداد از جوانان مذهبی یا غیر مذهبی شدند. لطف خدا و اهل بیت(ع) و خاک عراق که ائمه اطهار را در خود جای داده حافظ جوانان غیور مومن و سربازان امام زمان خواهد بود. در فتوای جهاد صادر شده خیلی از جوانانی که اهل نماز نبودند با صدور حکم جهاد منقلب شدند به جبهه رفتند و به شهادت رسیدند.

