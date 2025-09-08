چه کسانی مخالف وحدت ایران و عراق هستند؟/ چشم آمریکا و اسرائیل به در آمد نفتی عراق است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع)- ابنا- تاریخ معاصر عراق از زمان دیکتاتوری صدام تا حمله آمریکایی‌ها به عراق و پس از آن آغاز پروژه آمریکایی صهیونیستی داعش و تا زمان کنونی دارای عبرت ها و نکات مهمی است که لازم است کشورهای منطقه بویژه همسایگان عراق از آن مطلع باشند چرا که امروز عراق به دلیل موقعیت استراتژیک و بافت فرهنگی و دینی همچنان مورد توجه آمریکا است پیشرفت عراق و اتحاد این کشور با ایران و سایر کشورهای همسایه به ضرر منافع آمریکایی‌ها است از این رو آنها بر خود لازم می دانند که پایگاه نظامی و اجتماعی خود را در عراق همچنان حفظ کنند و مانع از اتحاد و همکاری عراق و ایران باشند.

«زینب بصری» بانوی طلبه اهل بصره عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا به تشریح تاریخ معاصر عراق و تبیین توطئه‌های آمریکا علیه کشورهای منطقه و اختلاف افکنی میان دو ملت ایران و عراق پرداخت:

ابنا: با حمله داعش به عراق و فراخوان بسیج مردمی و حضور سردار سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس اوضاع عراق چگونه شد و تهدیدهای امنیتی به چه شکل بود؟

تابستان ۲۰۱۴ بود که داعش به عراق حمله کرد و خیلی سریع بخش‌های شمال و غرب عراق بویژه موصل را گرفت. قتل عام بدون هیچ گونه رحمت و رافتی و نسل کشی علیه ایزدی‌ها ، مسیحی‌ها و تجاوزهای جنسی به زنان، تخریب آثار باستانی در دستور کار آنها قرار گرفت. سازمان ها بین المللی تمام گزارشات حملات داعش به عراق را ثبت کردند. داعشی‌ها با این ادعا که آنها مسلمان هستند و شیعیان کافر دست به قتل عام شیعیان زدند، اما با وجود این ادعا به مسیحی‌ها و ایزدی‌ها نیز حمله می‌کردند و آنها را به قتل می‌رساندند. آنها موجودات وحشی بودند که با انسان مشکل داشتند تجاوز و قتل کودکان زنان و مردان و گرفتن پول مردم به زور به عنوان حق دولت به اصطلاح اسلامی از جمله جنایت های آنها بود.

جوان‌های عراقی با فتوای جهاد با دشداشه‌های خود از سفر زیارت شعبانیه به بغداد اعزام رفتند

اما فتوای جهاد آیت الله سیستانی(حفظه الله) در نیمه شعبان همان سال صادر شد. جوانان عراق که برای زیارت به کربلا آمده بودند بعد از شنیدن فتوای ایشان بدون هیچ گونه تعللی بسیار خوشحال و پر شور از فتوای جهاد از همان کربلا و با همان لباس‌های دشداشه خود که به زیارت آمده بودند سوار کامیون‌ها شدند و به سمت بغداد و جبهه‌ها رفتند.

در ابتدا وضع امنیتی بسیار ناهنجار بود و کار از دست دولت خارج شده بود، اما با همت شهید سردار سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس حشدالشعبی شکل گرفت و با حضور مستشاران نظامی ایرانی آموزش نظامی و تجربیات جنگ به جوانان عراقی آغاز شد. با امید به خدا و توسل به اهل بیت(ع) و تلاش سردار سلیمانی نیروهای عراقی حشدالشعبی توانستند بر دشمن غلبه کنند و شهدای زیادی نیز در این راه دادیم .

اگر چه هنوز خطر داعش در عراق وجود دارد، اما به لطف خدا و حضور نیروهای حشدالشعبی نمی‌توانند کاری کنند. خانواده شهدای عراقی خاطرات زیادی دارند و جوانان اعزام شده هر یک قصه جداگانه‌ای دارند، اما در عراق مثل ایران و لبنان برای ثبت خاطرات شهدای عراقی خیلی کار نشده اگر چه برخی از خاطرات چاپ شده است، اما ضرورت دارد خاطرات شهدا و رزمندگان عراقی از آن روزهای سخت مدون و جمع آوری شود.

ابنا: بعد از ترور شهیدان سلیمانی و شهید ابومهدی قرار بود، آمریکایی‌ها از عراق اخراج شوند چرا و چه زمنیه‌هایی در عراق موجب شده هنوز آمریکایی‌ها عراق را ترک نکردند؟

پس از ترور شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس ، پارلمان عراق به طور نمادین خواستار اخراج نیروهای آمریکایی ازعراق شد و فشار سیاسی و اعتراضات مردمی افزایش پیدا کرد. اما اینکه چرا تاکنون این لایحه اجرایی نشده به دلیل منافع آمریکایی‌ها است.

آمریکا دارای پایگاه نظامی و منافع امنیتی و اطلاعاتی در عراق است از این رو به راحتی خاک عراق را ترک نمی‌کنند. از سوی دیگر روابط سیاسی بسیار پیچیده در عراق و بین احزاب مختلف وجود دارد به طوری که این شرایط اجازه نمی‌دهد نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند. همچنین آمریکایی‌ها با بهانه نگرانی از بازگشت داعش در عراق ماندند حال آنکه ما می‌دانیم خود آمریکایی‌ها داعش را به عراق آوردند. به اعتقاد من در جنگ ایران و اسرائیل آمریکایی‌ها از عراق ایران را زیر نظر داشتند و همچنان برای حفظ منافع خود در عراق ماندند.

ابنا: از زمان امضای فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ توسط جورج بوش در ۲۲ مه سال ۲۰۰۳، تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق مستقیماً به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز شده است. این فرمان اجرایی، کنترل درآمدهای نفتی عراق را تحت اختیار آمریکا قرار داده است. واشنگتن فقط اجازه می‌دهد بغداد کنترل محدودی بر منابع و درآمدهای خود داشته باشد. به نظر شما چه راهکاری برای بازگشت درآمد نفتی عراق به این کشور وجود دارد؟



همه می‌دانند بانک مرکزی عراق به طور تاریخی ذخایر و درآمد نفتی و دلاری خود را در بانک خارجی نگه می‌دارد. به طور کلی می‌توانیم بگوییم حدود ۸۰ در صد درآمد فروش نفت عراق برای آمریکا است و کمتر از ۱۵ درصد برای عراق می ماند و باید با همین مقدار اندک مشکلات اقتصادی را برطرف کنند. در واقع نفت شمال عراق برای شمال و نفت جنوب و بصره برای کل عراق از جمله شمال و کردستان است یعنی کل عراق با نفت بصره زندگی می‌کنند. کردستان عراق نفتش برای خودش است اما همه می‌دانند نفت کردستان ما برای اسراییل است.

غیر از وضعیت درآمد نفتی، فساد گسترده مدیریتی و ضعف دولت و نبود صنعت و زراعت و ناتوانی از تخصیص درآمدها به خدمات عمومی و ضعف دولت برای احیای زیر ساخت‌هایی که در زمان صدام نابود شده مشکلات اقتصادی برای عراق ایجاد کرده است.در حقیقت آمریکا نمی خواهد عراق به خودش متکی باشد . عراق باید وابسته باشد و بازار کالاهای خارجی و این رو نمی‌تواند صادرات کند و از طرفی زراعت نیز در حد مطلوبی نیست.

ابنا: چه کسانی در عراق نمی‌خواهند رابطه خوبی بین ایران و عراق برقرار شود ؟

جناح‌های سیاسی غرب‌گرا، ملی‌گرا ،عرب‌گرا وابسته به دول خلیج فارس مخالف ایران هستند و خواستار گرایش به آمریکا و کشورهای خلیجی که دست در دست آمریکا دارند. برخی گروه‌های سیاسی سنی نگرشی متفاوت با شیعیان دارند. غرب گراها، سیاسیون کرد و کردستان عراق به طور کلی جناح‌های سیاسی مرتبط با آمریکا و کشورهای عربی مایل به رابطه با ایران نیستند. اما شیعیان و محبان اهل بیت(ع) در عراق مایل به رابطه با ایران هستند.

البته همیشه دو جبهه حق وباطل وجود داشته و دارد و امروز نیز جنگ میان طرفدارن آمریکا و شیعیان عراق وجود دارد، گاهی حق و گاهی باطل پیروز می شود.

...........

پایان پیام