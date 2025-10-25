فیلم «مجنون» با روایت صادقانه و هنرمندانه خود، شایسته تحسین و حمایت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ضمن تبریک به آحاد پدیدآورندگان اثر فاخر "فیلم سینمایی مجنون"، مراتب تقدیر و سپاس خود را از تمامی عوامل پرتلاش تولید فیلم سینمایی فاخر «مجنون» اعلام و تاکید کرد: فیلم «مجنون» با روایت صادقانه و هنرمندانه خود، در زمره آثار قابل اعتنا و ماندگار حوزه دفاع مقدس قرار گرفته و شایسته تحسین و حمایت است.

پیام تقدیر و سپاس روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تولید فیلم سینمایی فاخر «مجنون» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در هنگامه‌ای که امپراطوری رسانه‌ای و تبلیغاتی سلطه و صهیونیسم تمامی ظرفیت‌ها و سرمایه‌های خود از جمله در حوزه هنر و سینما را برای تهاجم به آرمان‌ها و ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی ملت ایران به کار گرفته است و به ویژه در صدد پاک کردن حافظه تاریخی ایرانیان از حماسه آفرینی‌ها و تاریخ سازی های سترگ رزمندگان اسلام در ۸ سال دفاع مقدس برآمده‌ است، خلق آثاری باشکوهی چون "فیلم سینمایی مجنون" درخور تعظیم و ستایش است.

با تبریک به آحاد پدیدآورندگان این اثر فاخر، مراتب تقدیر و سپاس خود از تمامی عوامل پرتلاش تولید فیلم سینمایی فاخر «مجنون» اعلام می‌داریم؛ اثری درخشان که با روایت هنرمندانه و متعهدانه خود، توانسته است جلوه‌ای ماندگار از رشادت‌های رزمندگان اسلام بویژه سردار سرافراز سپاه اسلام سرلشکر پاسدار شهید مهدی زین الدین فرمانده دلاور لشکر علی بن ابیطالب (ع) در عملیات غرورآفرین خیبر در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و در مصاف با ارتش بعثی صدام و استکبار جهانی را در قاب سینما به تصویر کشد.

این فیلم، که به همت "سازمان هنری و رسانه‌ای اوج" تولید شده است، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، روایی و پژوهشی، توانسته است بخشی از تاریخ پرشکوه دفاع مقدس را بازآفرینی کند و مخاطب امروز به ویژه نسل جوان و آینده ساز کشور را با روحیه ایثار، مقاومت و ایمان رزمندگان دیروز پیوند زند. "عملیات خیبر"، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و حماسی‌ترین نبردهای رزمندگان اسلام در جزیره مجنون، در این اثر با نگاهی واقع‌گرایانه و در عین حال عاطفی، بازخوانی شده و به‌درستی جایگاه آن در حافظه ملی تقویت گردیده است.

بی‌تردید، تولید چنین آثاری در فضای فرهنگی کشور که اینک به شدت هدف جنگ نرم و نبرد شناختی و ترکیبی دشمنان ایران و ایرانی است، گامی مؤثر در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، انتقال میراث معنوی شهیدان و تقویت روحیه ملی است. فیلم «مجنون» با روایت صادقانه و هنرمندانه خود، در زمره آثار قابل اعتنا و ماندگار حوزه دفاع مقدس قرار گرفته و شایسته تحسین و حمایت است.

از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر تهیه‌کننده محترم (جناب آقای عباس نادران)، کارگردان فرهیخته (جناب آقای مهدی شاه محمدی)، نویسندگان، بازیگران و تمامی عوامل فنی و اجرایی این پروژه، همچنین از سازمان هنری و رسانه‌ای اوج به‌عنوان نهاد پیشگام در تولید آثار راهبردی و فرهنگی ارزشی، صمیمانه سپاسگزاریم و توفیقات روزافزون آنان را در مسیر تولید آثار متعهدانه و انقلابی نوین و با شکوه و در تراز پاسخ به نیازهای نسل امروز از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مهرماه ۱۴۰۴



