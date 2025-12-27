به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه کشور پاکستان، روز شنبه (۶ دی) تأیید کرد که دور جدید مذاکرات صلح میان کشور پاکستان و طالبان در کشور عربستان سعودی در جریان است، اما این گفتوگوها هم مانند تلاشهای پیشین به پیشرفتی مثبت نرسیده است.
به گفته او، روند مذاکرات فعلی تاکنون نتوانسته چارچوب روشن یا توافق عملی میان دو طرف ایجاد کند. این در حالی است که پیش از این نیز نشستهایی در شهر دوحه دبی و شهر استانبول ترکیه میان نمایندگان کشور پاکستان و طالبان برگزار شده بود که بدون دستیابی به توافق پایدار پایان یافت.
این گفتوگوها پس از تشدید تنشهای مرزی در ماه نوامبر آغاز شده است؛ زمانی که درگیریها و اتهامهای متقابل میان نیروهای پاکستانی و طالبان افزایش یافت.
مقامهای پاکستانی بارها تأکید کردهاند که فعالیت گروههای مسلح، بهویژه گروه تحریک طالبان پاکستان، از خاک کشور افغانستان، عامل اصلی تنشها و نگرانیهای امنیتی اسلامآباد پایتخت پاکستان است.
کشور پاکستان امیدوار است این مذاکرات به کاهش تنشها و ایجاد سازوکار همکاری امنیتی منجر شود، هرچند تاکنون نشانه روشنی از تحقق این هدف دیده نمیشود.
...............
پایان پیام/
نظر شما