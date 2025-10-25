به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان، امروز (شنبه) اعلام کرد که حکومت طالبان خواهان صلح است، اما در عین حال هشدار داد که اگر مذاکرات جاری در استانبول به توافقی منجر نشود، این امر به معنای جنگی تمامعیار خواهد بود.
این سخنان در حالی مطرح شد که دو طرف چند روز پیش، پس از درگیریهای خونین مرزی، بر سر آتشبسی موقت به توافق رسیده بودند.
مذاکرات استانبول، که از امروز (شنبه) آغاز شده و انتظار میرود تا فردا (یکشنبه) ادامه یابد، جدیدترین تلاش مشترک دولت پاکستان و حکومت طالبان برای جلوگیری از بازگشت خشونتها به شمار میرود؛ خشونتهایی که از زمان بهقدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ میلادی، بیسابقه بوده است.
هدف این مذاکرات، ایجاد سازوکار بلندمدتی برای اجرای توافق آتشبس است که پیشتر در جریان گفتوگوهای دوحه حاصل شد.
خواجه آصف اشاره کرد که طی چهار تا پنج روز گذشته، از زمان برقراری آتشبس، هیچ حادثهای رخ نداده و هر دو طرف به این توافق پایبند بودهاند.
او در گفتوگویی تلویزیونی از پاکستان گفت: در صورت عدم دستیابی به توافق، گزینهی جنگ تمامعیار با آنان را داریم... اما به نظرم میرسد که آنان خواهان صلح هستند.
تنش میان پاکستان و حکومت طالبان
درگیریها در اوایل ماه جاری، پس از آن آغاز شد که اسلامآباد از حکومت طالبان خواست تا جلو فعالیت شبهنظامیانی را بگیرد که به گفته پاکستان، از پناهگاههای امن در داخل افغانستان به این کشور حمله میکنند.
پاکستان در پاسخ، حملات هوایی فرامرزی انجام داد و دو طرف به تبادل شدید آتش پرداختند؛ درگیریهایی که به کشته شدن دهها نفر انجامید و موجب بسته شدن گذرگاههای اصلی مرزی پاکستان و افغانستان شد — گذرگاههایی که تاکنون نیز بازگشایی نشدهاند.
اسلامآباد، حکومت طالبان را متهم میکند که از شبهنظامیانی حمایت میکند که نیروهای پاکستانی را هدف قرار میدهند؛ در مقابل، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و میگوید که حملات پاکستان نقض حاکمیت افغانستان است.
در یازدهم ماه جاری (اکتبر)، استانبول میزبان نشست سهجانبهای بود که میان رؤسای سازمانهای اطلاعاتی ترکیه، پاکستان و قطر برگزار شد و طی آن با حکومت طالبان نیز ارتباط برقرار گردید.
گزارشهایی نیز در نهم همین ماه از حمله هوایی جنگندههای پاکستانی به کابل و منطقه مرگه در استان پکتیا — در نزدیکی مرز با پاکستان — منتشر شد. مقامات حکومت طالبان، دولت اسلامآباد را مسئول این حملات دانستند.
دو روز بعد، گروه طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت حملاتی را بر عهده گرفت که نیروهای امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا، در مرز افغانستان، را هدف قرار داد. این حملات به کشته شدن ۲۳ پاکستانی انجامید که شامل ۲۰ نیروی امنیتی و ۳ غیرنظامی بودند.
اسلامآباد تأکید دارد که اعضای طالبان پاکستان از داخل افغانستان عملیات علیه این کشور را هدایت میکنند، در حالی که حکومت طالبان این ادعا را قویاً رد میکند.
