به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت طالبان و دولت پاکستان امروز جمعه دور تازه‌ای از گفت‌وگوهای خود را در ترکیه از سر گرفتند، هدف از این مذاکرات، تثبیت آتش‌بس دائمی در مرز مشترک افغانستان و پاکستان است.

این گفت‌وگوها که در ترکیه برگزار می‌شود، در پی توافق آتش‌بسی صورت گرفته که در ۱۹ اکتبر در قطر حاصل شد و به پایان یک هفته درگیری‌های خونین مرزی انجامید.

با این حال، درست در آغاز مذاکرات، حکومت طالبان از وقوع تیراندازی تازه‌ای در شهر اسپین بولدک خبر داد؛ شهری مرزی در جنوب افغانستان که پیش‌تر نیز از خشونت‌های سنگینی آسیب دیده بود.

به گفته یکی از مسئولان بیمارستان اسپین بولدک، در این حادثه پنج نفر از جمله چهار زن و یک مرد کشته شدند.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت طالبان، اعلام کرد که کابل به احترام هیئت مذاکره‌کننده و برای جلوگیری از تلفات غیرنظامی پاسخی نداده است.

در مقابل، اسلام‌آباد مسئولیت حمله را رد کرد و گفت که درگیری از سمت افغانستان آغاز شد و نیروهای امنیتی پاکستان با خویشتنداری و به‌صورت حساب‌شده پاسخ دادند.

وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان نیز اعلام کرد که آتش‌بس همچنان برقرار است و افزود: اسلام‌آباد به روند گفت‌وگو متعهد است و انتظار دارد طرف افغانستان نیز همین رویکرد را ادامه دهد.

