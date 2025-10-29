‌مذاکرات صلح بین پاکستان وطالبان شکست خورد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عطاء الله ترار، وزیر اطلاعات و فرهنگ پاکستان نیمه شب گذشته در صفحه ایکس خود بیانیه‌ای صادر کرد و در آن مذاکرات نمایندگان کشورش با طالبان در استانبول را بی‌نتیجه اعلام کرد.

در این بیانیه هدف از این گفت‌وگوها را درخواست پاکستان از طالبان برای جلوگیری از استفاده خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی مانند تی‌تی‌پی (فتنه‌الخوارج) و بی‌ال‌ای (فتنه‌الهندوستان)، دانسته است.

در ادامه تصریح شده است که پاکستان در این مذاکرات شواهد غیرقابل‌انکاری از فعالیت‌های تروریستی این گروه‌ها در خاک افغانستان ارائه کرد که مورد تأیید طالبان و میزبانان قرار گرفت؛ با این حال، هیئت طالبان از دادن هرگونه تضمین برای اقدام قاطع علیه این گروه‌ها خودداری کرد و به جای پذیرش مسئولیت، به انحراف از موضوع اصلی و سرزنش دیگران پرداخت.

در بیانیه ترار خاطرنشان شده است که پاکستان ضمن تشکر از تلاش‌های قطر و ترکیه برای تسهیل این گفت‌وگوها، تأکید دارد که رژیم طالبان به تعهدات خود در توافق دوحه عمل نکرده و با حمایت از گروه‌های تروریستی ضدپاکستانی، صلح و امنیت منطقه را به خطر انداخته است. لذا این گفت‌وگو نتوانست راه‌حل عملی به همراه داشته باشد.

در این متن تأکید شده است که مقامات پاکستانی همیشه اعلام کرده‌اند که امنیت مردم این کشور اولویت اصلی آنها است و دولت تمام اقدامات لازم را برای نابودی تروریست‌ها و حامیان آن‌ها به کار خواهد گرفت.

گفتنی است این مذاکرات که از روز شنبه (۳ آبان) در استانبول آغاز شد و به مدت ۳ روز ادامه یافت، نتوانست راه‌حلی برای صلح پایدار میان دو کشور ارائه دهد و بار دیگر تنش‌های میان اسلام‌آباد و کابل را برجسته کرد.

