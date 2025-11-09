به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که این کشور آماده ادامه گفتوگو با کابل است، به شرط آنکه مسائل امنیتی که به گفته این وزارتخانه باعث شکست آخرین دور مذاکرات میان دو کشور برای دستیابی به آتشبس دائمی شده بود، حل شود.
طرفین روز پنجشنبه گذشته در استانبول دیدار کردند تا آتشبسی را که در ۱۹ اکتبر در قطر توافق شده بود تثبیت کنند. این آتشبس پس از درگیریهایی میان دو کشور همسایه برقرار شد که به گفته منابع، خونینترین درگیریها از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل در تابستان ۲۰۲۱ بود.
با این حال، وزارت امور خارجه پاکستان تأکید کرد که مذاکرات از روز جمعه به پایان رسیده است.
این وزارت خانه در بیانیهای اعلام کرد: پاکستان همچنان مصمم به حل اختلافات دوجانبه از طریق گفتوگو است، اما اولویت باید به حل دغدغه اصلی پاکستان، یعنی تروریسم صادرشده از افغانستان داده شود.
در ادامه این بیانیه آمده است که پاکستان از دولت طالبان خواسته است تا افراد تروریست موردنظر را تحویل دهد، اما طالبان بارها با این ادعا که کنترل بر این گروهها ندارند، از انجام این کار خودداری کردهاند.
اسلامآباد تأکید کرده است که هر کس که تروریستها را پناه دهد، حمایت کند یا تأمین مالی نماید، دوست پاکستان محسوب نمیشود و نیروهای مسلح این کشور همچنان آماده اقدام هستند.
تنشها ادامه دارد
وزارت امور خارجه پاکستان توضیح داد که به جای پاسخ به درخواست اصلی پاکستان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان، حکومت طالبان تلاش کرد از هر اقدام ملموس و قابل راستیآزمایی اجتناب کند.
این وزارتخانه افزود که تمام چیزی که حکومت طالبان، آن را دنبال میکرد، تمدید موقت آتشبس بود.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته اعلام کرد که طرف پاکستانی در جریان مذاکرات تلاش کرد مسئولیت کامل امنیت خود را بر دوش دولت افغانستان بیندازد، در حالی که هیچ آمادگی برای پذیرفتن مسئولیت امنیت افغانستان یا خود نداشت. او مسئولیت شکست مذاکرات را متوجه طرف پاکستانی دانست.
دولت پاکستان در واکنش به افزایش حملات علیه نیروهای خود از حکومت طالبان خواسته است تضمین کند که از حمایت گروههای مسلح، به ویژه طالبان پاکستان، خودداری کند؛ گروهی که کابل میزبان آن را انکار میکند.
حکومت طالبان در مقابل بر احترام به حاکمیت افغانستان بر تمام سرزمینهای خود تأکید دارد و اسلامآباد را به حمایت از گروههای مسلح علیه این کشور متهم میکند.
همچنین اسلامآباد در پی نزدیکی روابط میان کابل و دهلینو، حکومت طالبان را متهم کرده است که با حمایت دشمن تاریخی پاکستان، یعنی هند، در این اقدامات شرکت دارد.
