ادامه مذاکرات افغانستان و پاکستان از استانبول به دوحه منتقل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های مرزی و تثبیت صلح میان افغانستان و پاکستان، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که نشست‌های جدیدی با حضور نمایندگان دو کشور در دوحه برگزار خواهد شد. این گفت‌وگوها در پی مذاکرات اخیر استانبول و با هدف تحکیم آتش‌بس مورد توافق طرفین انجام می‌شود.

بر اساس بیانیه رسمی وزارت خارجه قطر، تمامی طرف‌ها بر حفظ آتش‌بس تأکید کرده‌اند و توافق شده است که سازوکاری نظارتی برای تضمین اجرای آتش‌بس و اعمال تحریم علیه ناقضان آن ایجاد شود. این سازوکار قرار است در نشست آتی مقامات ارشد که در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ در استانبول برگزار خواهد شد، نهایی شود .

مذاکرات پیشین که از ۲۵ تا ۳۰ اکتبر در استانبول برگزار شد، با میانجی‌گری مشترک قطر و ترکیه و در فضایی مثبت و همراه با روحیه همکاری و انعطاف‌پذیری انجام شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان، ضمن تأیید پایان این دور از گفت‌وگوها، از توافق برای ادامه مذاکرات و تمدید آتش‌بس خبر داد .

از سوی دیگر، وزارت خارجه ترکیه نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف توافق کرده‌اند تا زمان برگزاری نشست بعدی، آتش‌بس را حفظ کنند. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که جزئیات اجرایی توافق در نشست آتی بررسی خواهد شد.

با وجود فضای مثبت مذاکرات، برخی منابع از جمله دولت پاکستان نسبت به پایبندی طالبان به تعهدات خود ابراز تردید کرده‌اند. وزیر اطلاعات پاکستان، عطاالله ترار، اخیراً اعلام کرد که طالبان از پرداختن به مسائل اصلی طفره رفته و مسئولیت‌پذیری لازم را نداشته است. وی مذاکرات اخیر را فاقد «راه‌حل عملی» دانست و آن را ناکام توصیف کرد .

با این حال، به نظر می‌رسد که تلاش‌های میانجی‌گران منطقه‌ای برای حفظ کانال‌های گفت‌وگو و جلوگیری از بازگشت به درگیری‌های مرزی ادامه دارد. قطر و ترکیه نقش فعالی در تسهیل این روند ایفا می‌کنند و بر لزوم دستیابی به صلح پایدار میان دو کشور همسایه تأکید دارند

