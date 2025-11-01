به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح الله مجاهد، سخگوی حکومت سرپرست افغانستان در گفتوگو با شبکه «خیبر نیوز» پاکستان بار دیگر ادعاهای این کشور درباره ارتباط طالبان افغانستان با گروه تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) را رد کرد.
وی تأکید کرد مهاجرانی که از پاکستان به افغانستان آمدهاند، افراد عادی و غیر مسلح هستند و هیچگونه تهدیدی برای دیگر کشورها ایجاد نمیکنند.
مجاهد در این گفتوگوی تلویزیونی تصریح کرد: امارت اسلامی میخواهد، تنشهای پیشآمده میان افغانستان و پاکستان از طریق مذاکرات حل شود.
وی با اشاره به درگیریهای اخیر میان دو کشور گفت که ارتش پاکستان در استان پکتیکا و برخی مناطق دیگر، به عنوان مبارزه با تیتیپی کودکان و زنان را هدف حملات هوایی قرار داد.
سخنگوی طالبان با تکرار این جمله که «امارت اسلامی به اعضای تیتیپی در خاک افغانستان اجازه فعالیت نمیدهد» اعلام کرد که در مذاکرات استانبول به طرف پاکستانی گفته شد امارت اسلامی آماده است افرادی را که اسلامآباد آنها را تهدید میداند، از کشور اخراج کند، اما پاکستان این پیشنهاد را نپذیرفت.
وی در اظهاراتی جدید گفته است که پاکستان با حملات هوایی، تهدیدهای مکرر و نقض حریم افغانستان، در پی فراهمکردن شرایط بازگشت نیروهای آمریکایی به پایگاه هوایی بگرام است.
مجاهد با نقد از عملکرد پاکستان در مرزها گفت: ما بارها با حکومت پاکستان در مورد روابط تجاری و باز کردن راهها صحبت کردهایم که نباید این مسایل سیاسی شود؛ اما طرف پاکستانی به وعدههای خود عمل نکرده و روی موضوعهای کوچک مسیرها را مسدود و مشکل ایجاد میکند.
