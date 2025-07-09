واکنش وزارت خارجه طالبان به قطعنامه سازمان ملل درباره افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه حکومت طالبان نسبت به قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان که روز دوشنبه(۱۶ تیر) در نشستی ویژه به تصویب رسید، واکنش نشان داد.

این وزارت‌خانه در اعلامیه‌ای گفته است که از ارزیابی مثبت برخی کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تأمین امنیت، دستاوردهای حکومت سرپرست افغانستان در مبارزه با مواد مخدر، و تلاش‌ها برای رفع موانع رشد اقتصادی استقبال می‌کند.

وزات خارجه طالبان ضمن رد برخی از مواردی که در این قطعنامه آمده است، گفته است که در قطعنامه مذکور برخی واقعیت‌های مربوط به وضعیت بشری در افغانستان نادیده گرفته شده است.

این وزارت‌خانه افزود: در این قطعنامه توصیه‌هایی مطرح‌شده است که حکومت سرپرست افغانستان آن را بر اساس رهنمودهای اسلامی مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

