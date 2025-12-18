یک مظنون به حملات علیه شهروندان چینی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی میگویند نیروهای ویژه حکومت سرپرست افغانستان مخفیگاه افراد مشکوکِ در حملات علیه شهروندان چینی در خاک کشور تاجیکستان را در استان بدخشان هدف قرار دادهاند.
به گفته این منابع، عملیات شب گذشته در مناطقی از شهر فیضآباد انجام شده؛ جایی که شماری از افراد مظنون، که از مناطق مرزی استان بدخشان افغانستان رفتوآمد داشتند، حضور داشتند. در جریان این عملیات، یک فرد تحت تعقیب بازداشت که حامل سلاح و تجهیزات نظامی بوده است.
منابع افزودهاند که بر اساس نتایج تحقیقات اولیه و اعترافات فرد بازداشتشده، طراحی این حملات از خارج از کشور افغانستان صورت گرفته بود و بررسیها در این زمینه ادامه دارد.
