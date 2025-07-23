آغاز روند اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامهای کشور تاجیکستان از آغاز روند اخراج مهاجران غیرقانونی، از جمله شهروندان افغانستان از این کشور خبر دادند.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد که این اقدام بهدلیل نگرانی از قاچاق مواد مخدر، استفاده از اسناد و مدارک اقامتی جعلی، گسترش افراطگرایی و عبور غیرقانونی اتباع غیرمجاز به کشورهای دیگر صورت گرفته است.
به گفته مقامهای تاجیکستان، تاکنون شماری از مهاجران افغان اخراج شدهاند و این روند برای افرادی که قوانین این کشور را نقض کردهاند ادامه خواهد داشت.
بر اساس گزارشها سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده که تیم های نظارتی خود را برای نظارت بر این روند، به شیرخان بندر اعزام کرده است.
