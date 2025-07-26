به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی درگذشت خواهر آیت الله «ابوالحسن مهدوی» نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

آیت الله جناب آقای حاج سید ابوالحسن مهدوی زیدعزه

نماینده محترم مردم شریف اصفهان در مجلس خبرگان رهبری

سلام علیکم

درگذشت همشیره مکرمه، مؤمنه و استاد قرآن را به محضر جنابعالی تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه حضـرت حقجل‌جلاله برای روح آن فقیـده سعـیده، رحمت، مغفرت و حشر با اجداد طاهرینش و برای متعلقین نسبی و سببی و همه‌ی داغدیدگان و بازماندگان، محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

۴ مرداد ۱۴۰۴

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸