به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت خواهر آیت الله «احمد مروی» تولیت آستان قدس رضوی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام آیت الله «رضا رمضانی» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

آیت الله حاج شیخ احمدمروی دامت توفیقاته

مصیبت فقدان همشیره محترمه و مومنه که در این ایام فاطمیه به جوار رحمت الهی عروج نموده را تسلیت عرض می نمایم.

از درگاه حضرت حق جل جلاله برای روح آن فقیده سعیده غفران، علو درجات و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و برای جنابعالی و همه بازماندگان وداغدیده گان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

۲۲آبان۱۴۰۴

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸