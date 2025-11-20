به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت فرزند آیتالله «حاج شیخ کاظم صدیقی»، پیام تسلیت آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) صادر شد که متن آن در ادامه میآید:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
آیتالله آقای «حاج شیخ کاظم صدیقی» زید عزهالعالی
سلام علیکم و رحمۀالله
خبر درگذشت فرزند عزیزتان موجب تاسف گردید. ضمن عرض تسلیت این مصیبت دردناک، از درگاه حضرت حق جلّجلاله برای روح آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای جنابعالی، مادر گرامیاش و همه متعلقین و داغدیدهگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
رضا رمضانی
۲۹ آبان ۱۴۰۴
......................
پایان پیام / ۳۴۸
