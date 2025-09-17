به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت آیت الله «سیدعلی اکبر موسوی یزدی» از شاگردان آیات عظام بروجردی و امام راحل، و مسئول دفتر وجوهات مقام معظم رهبری، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیتی خطاب به فرزند ایشان صادر کرد.

متن پیام آیت الله «رضا رمضانی» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محسن موسوی یزدی دام عزه

سلام علیکم بماصبرتم

خبر ارتحال والد ماجد حضرت آیت الله سیدعلی اکبر موسوی یزدی رحمت الله‌علیه موجب تأثر و تاسف گردید.

آن عالـم ربـانی و خلیـق که عمر شـریف خود را در راه حفـظ و نشر مـعارف قـرآن و اهل‌بیت علیهم السلام و خدمت به حوزه های علمیه، امامین انقلاب و مراجع عظام، طلاب و فضلا و مردم ولایتمدار صرف نمود، منشاء خیر و برکت و الگوی اخلاق و تقوا بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و بیت شریف، حوزه‌های علمیه و همه ارادتمندان از درگاه حضرت حق جل‌جلاله برای روح پاک آن فقید سعید علوّ درجات و حشر با موالیانش و برای شما و همه عزیزان بازمانده و داغدیده، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)

................................

پایان پیام/ 167