در اظهاراتی مداخله‌جویانه؛

مارک ساوایا: خلع سلاح گروه‌های عراقی اقدامی مثبت اما ناکافی است!

نماینده ویژه ترامپ در امور عراق، ضمن استقبال از اعلام برخی گروه‌های مسلح عراق برای خلع سلاح، تأکید کرد این اقدام زمانی مؤثر خواهد بود که به یک روند جامع و الزام‌آور تبدیل شود!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مارک ساوایا» نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که گام‌های برخی گروه‌های مسلح عراق برای حرکت به سمت خلع سلاح، اقدامی «خوشایند و امیدوارکننده» است؛ اما تأکید کرد این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست مگر آنکه به یک روند جامع و الزام‌آور تبدیل شود که به‌طور کامل به پایان سلاح داشتن، خارج از چارچوب دولت منجر گردد. 

وی افزود: «این اقدامات پاسخ مثبتی به درخواست‌ها و آرمان‌های دیرینه مرجعیت دینی و رهبران مذهبی ماست و من قدردان حکمت، رهبری اخلاقی و راهنمایی‌های اصولی آنان هستم که همچنان قطب‌نمای امت به شمار می‌رود.» 

ساوایا تصریح کرد: «بیانیه‌ها کافی نیست؛ خلع سلاح باید فراگیر، غیرقابل بازگشت و در قالب چارچوب ملی روشن و الزام‌آور، اجرا شود. این روند باید شامل انحلال کامل همه گروه‌های مسلح و انتقال قانونی و منظم اعضای آنها به زندگی مدنی باشد.» 

او ادامه داد: «قانون اساسی عراق و اصل حاکمیت قانون اجازه نمی‌دهد هیچ حزب سیاسی، سازمان یا فردی خارج از چارچوب دولت، گروه مسلح داشته باشد. این اصل در سراسر عراق بدون استثنا لازم‌الاجراست و اختیار انحصاری حمل سلاح و استفاده از زور باید در دست نهادهای قانونی فدرال و منطقه‌ای باقی بماند که مسئول سازماندهی، هدایت و مدیریت نیروهای مسلح برای حفاظت از مردم عراق و دفاع از حاکمیت ملی هستند.» 

ساوایا تأکید کرد: «عراق امروز در نقطه عطفی قرار دارد؛ یا در مسیر حاکمیت، ثبات، شکوفایی، وحدت و اجرای قانون پیش خواهد رفت، یا در گرداب تفرقه و ناامنی باقی خواهد ماند؛ جایی که گروه‌های مسلح غیرقانونی منابع ملی را برای منافع شخصی و دستورکارهای خارجی خود بهره‌برداری می‌کنند و بیش از پیش اقتدار دولت را تضعیف می‌نمایند.» 

گفتنی است اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق در چارچوب فشارهای فزاینده آمریکا و جامعه بین‌المللی مطرح شده است که هرگونه حمایت اقتصادی و امنیتی از عراق را به اقدامات عملی برای حصر سلاح در دست دولت مشروط می‌دانند.

این موضوع همزمان با بحث‌های سیاسی داخلی درباره آینده گروه‌های مسلح و پس از بیانیه‌های اخیر برخی از این گروه‌ها در پذیرش اولیه اصل کنار گذاشتن سلاح و ادغام نیروهایشان مطرح شده است. همچنین مذاکرات جاری بغداد و واشنگتن درباره شکل و ماهیت حضور نظامی آمریکا و آینده پرونده امنیتی عراق در جریان است. 

