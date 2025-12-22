به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مارک ساوایا» نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که گام‌های برخی گروه‌های مسلح عراق برای حرکت به سمت خلع سلاح، اقدامی «خوشایند و امیدوارکننده» است؛ اما تأکید کرد این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست مگر آنکه به یک روند جامع و الزام‌آور تبدیل شود که به‌طور کامل به پایان سلاح داشتن، خارج از چارچوب دولت منجر گردد.

وی افزود: «این اقدامات پاسخ مثبتی به درخواست‌ها و آرمان‌های دیرینه مرجعیت دینی و رهبران مذهبی ماست و من قدردان حکمت، رهبری اخلاقی و راهنمایی‌های اصولی آنان هستم که همچنان قطب‌نمای امت به شمار می‌رود.»

ساوایا تصریح کرد: «بیانیه‌ها کافی نیست؛ خلع سلاح باید فراگیر، غیرقابل بازگشت و در قالب چارچوب ملی روشن و الزام‌آور، اجرا شود. این روند باید شامل انحلال کامل همه گروه‌های مسلح و انتقال قانونی و منظم اعضای آنها به زندگی مدنی باشد.»

او ادامه داد: «قانون اساسی عراق و اصل حاکمیت قانون اجازه نمی‌دهد هیچ حزب سیاسی، سازمان یا فردی خارج از چارچوب دولت، گروه مسلح داشته باشد. این اصل در سراسر عراق بدون استثنا لازم‌الاجراست و اختیار انحصاری حمل سلاح و استفاده از زور باید در دست نهادهای قانونی فدرال و منطقه‌ای باقی بماند که مسئول سازماندهی، هدایت و مدیریت نیروهای مسلح برای حفاظت از مردم عراق و دفاع از حاکمیت ملی هستند.»

ساوایا تأکید کرد: «عراق امروز در نقطه عطفی قرار دارد؛ یا در مسیر حاکمیت، ثبات، شکوفایی، وحدت و اجرای قانون پیش خواهد رفت، یا در گرداب تفرقه و ناامنی باقی خواهد ماند؛ جایی که گروه‌های مسلح غیرقانونی منابع ملی را برای منافع شخصی و دستورکارهای خارجی خود بهره‌برداری می‌کنند و بیش از پیش اقتدار دولت را تضعیف می‌نمایند.»

گفتنی است اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق در چارچوب فشارهای فزاینده آمریکا و جامعه بین‌المللی مطرح شده است که هرگونه حمایت اقتصادی و امنیتی از عراق را به اقدامات عملی برای حصر سلاح در دست دولت مشروط می‌دانند.

این موضوع همزمان با بحث‌های سیاسی داخلی درباره آینده گروه‌های مسلح و پس از بیانیه‌های اخیر برخی از این گروه‌ها در پذیرش اولیه اصل کنار گذاشتن سلاح و ادغام نیروهایشان مطرح شده است. همچنین مذاکرات جاری بغداد و واشنگتن درباره شکل و ماهیت حضور نظامی آمریکا و آینده پرونده امنیتی عراق در جریان است.

