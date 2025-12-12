به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ماه‌های اخیر، سلسله حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق لبنان به‌طور مداوم تکرار شده است؛ حملاتی که تقریباً مناطق ثابتی از منطقه خَردَلی گرفته تا ارتفاعات اقلیم التفاح و تا بقاع غربی را هدف قرار می‌دهد.

براساس گزارش شبکه العربی، این تشدید تنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان پخش اسرائیل، ارتش این رژیم در هفته‌های اخیر طرحی را برای انجام حمله‌ای گسترده علیه مواضع حزب‌الله آماده کرده است؛ حمله‌ای که در صورت ناتوانی دولت و ارتش لبنان در خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال جاری، اجرایی خواهد شد.

این نیت‌ها از زبان برخی مسئولان لبنانی نیز تأیید شده است؛ به‌گونه‌ای که آن‌ها اعلام کرده‌اند هشدارهایی از سوی کشورهای عربی درباره احتمال حمله اسرائیل دریافت کرده‌اند.

در داخل لبنان، نواف سلام، نخست‌وزیر این کشور، در گفت‌وگو با شبکه العربی تأکید کرده است که انحصار سلاح در جنوب رود لیطانی تا پایان سال جاری محقق خواهد شد و این روند در سایر مناطق کشور تا پایان سال آینده تکمیل می‌شود.

اما این موضع با مخالفت حزب‌الله روبه‌رو شده است. دبیرکل حزب‌الله اعلام کرده که توافق آتش‌بس صرفاً به منطقه جنوب لیطانی محدود می‌شود.

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان و متحد حزب‌الله، نیز بر همین موضع تأکید کرده و گفته است که لبنان بر سر مسلّماتی مذاکره می‌کند که از جمله آن‌ها انحصار سلاح در جنوب لیطانی است.

تلاش اسرائیل برای تحمیل اراده بر لبنان

در همین زمینه، اسعد بشاره، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، معتقد است: «مانی که اسرائیل سطح تهدیدها و درز اطلاعات را افزایش می‌دهد، در واقع می‌خواهد امری را بر میز مذاکرات تحمیل کند و نمی‌توان اقدامات آن را نادیده گرفت.

بشاره در گفت‌وگو با شبکه العربی از بیروت تأکید می‌کند که افزایش سطح مذاکره از سوی لبنان، راه را بر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که به‌دنبال تشدید تنش است، بسته و این امر به سود دولت لبنان تمام شده و برای آن زمان می‌خرد.

دشمن اسرائیلی به هیچ تعهدی پایبند نیست

در سوی دیگر، دکتر «علی حمیه» نویسنده و پژوهشگر سیاسی، تأکید می‌کند که لبنان با دشمنی مواجه است که به هیچ عهد و میثاقی پایبند نیست و نمی‌توان از آن ضمانت گرفت.

او در گفت‌وگو با شبکه العربی از بیروت می‌گوید که لبنان تمامی مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ را اجرا کرده، در حالی که اسرائیل به آن پایبند نبوده است. ارتش لبنان اعلام کرده که تمام منطقه جنوب لیطانی تحت فرماندهی آن قرار دارد.

حمیه در خصوص خلع سلاح مقاومت نیز توضیح می‌دهد که جامعه جنوب لبنان، جامعه‌ای مقاوم است؛ چرا که سال‌ها در معرض تجاوز بوده و ساکنان آن خواهان ایستادن در کنار ارتش لبنان هستند.

اجماع در اسرائیل درباره لبنان

«ایمطانس شحاده» مدیر برنامه مطالعات اسرائیل در مرکز «مدی الکرمل» در شهر حیفا در اسرائیل می‌گوید که نمی‌توان از سرگیری جنگ توسط اسرائیل، هرچند به شیوه‌ای متفاوت از گذشته، یا گسترش عملیات نظامی کنونی را منتفی دانست.

او در گفت‌وگو با شبکه العربی تأکید می‌کند که اسرائیل از طریق تهدید و حملات به خاک لبنان می‌کوشد دولت این کشور را به مقابله با حزب‌الله و خلع سلاح آن با وجود آگاهی از دشواری این کار، وادار کند.

شحاده همچنین اشاره می‌کند که صرف‌نظر از ترکیب دولت اسرائیل، میان نهادهای امنیتی، نظامی و سیاسی این رژیم درباره لبنان نوعی اجماع وجود دارد و تصمیم بر ادامه روند خلع سلاح مقاومت گرفته شده است.

